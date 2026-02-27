सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कांग्रेस MLA विनय कुलकर्णी को BJP कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जमानत दी
जनवरी 2026 में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुलकर्णी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा था.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विनय आर. कुलकर्णी को 2016 में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के एक मामले में जमानत दे दी. यह मामला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. मामले से वाकिफ एक वकील के मुताबिक, बेंच ने कांग्रेस विधायक को जमानत दे दी.
जनवरी 2026 में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुलकर्णी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उनसे सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के एक मामले में “गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश” करने के लिए उनकी जमानत रद्द कर दी थी.
कुलकर्णी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जून 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की जमानत रद्द कर दी और उन्हें आज से एक सप्ताह के अंदर संबंधित ट्रायल कोर्ट/जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलकर्णी और दूसरे आरोपियों ने गवाहों से संपर्क करने और उन पर असर डालने की कोशिश की, जबकि उन पर शर्तें लगाई गई थीं.
सीबीआई की अपील को मंजूरी देते हुए, जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा: “सभी हालात को ध्यान में रखते हुए, इस कोर्ट की राय है कि उत्तरदाता (कुलकर्णी) को दी गई जमानत कैंसल कर देनी चाहिए.
इसलिए, आरोपी नंबर 15 यानी उत्तरदाता को दी गई जमानत कैंसल की जाती है. उत्तरदाता को आज से एक हफ्ते के अंदर संबंधित ट्रायल कोर्ट / जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करना होगा. हालांकि, हम यह उचित समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाए कि वह हमारे किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना, ट्रायल को शीघ्रता से समाप्त करने का प्रयास करे.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कर्नाटक सरकार की सीबीआई के जरिए दायर अपील पर आया. दिसंबर, 2024 में सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में एक अर्जी दी जिसमें चंद्रशेखर इंडी उर्फ चंदू मामा और कुलकर्णी को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी. आरोप था कि उन्होंने 5 अक्टूबर, 2024 को अभियोग पक्ष के खिलाफ गवाही देने के लिए अपने दोस्तों और जान-पहचान वालों के जरिए दो गवाहों से संपर्क करने की कोशिश की थी.
अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसमें कुलकर्णी को जमानत देना भी शामिल था.
सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के 25 अप्रैल, 2024 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें आरोपी चंद्रशेखर इंडी उर्फ चंदू मामा की जमानत रद्द कर दी गई थी, लेकिन कुलकर्णी के खिलाफ ऐसा आदेश देने से मना कर दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में उन्हें जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी थी.
आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता योगेश गौड़ा, 26, जो जिला पंचायत के सदस्य थे, की 15 जून 2016 को धारवाड़ के सप्तपुर में उनके जिम में उनके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंककर हत्या कर दी गई थी.
मृतक के परिवार को हत्या में कुलकर्णी की भूमिका पर शक था, जिसके कारण जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया. कुलकर्णी को 2020 में योगेश की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में 2021 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.
