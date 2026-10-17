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सुप्रीम कोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दी, HC का आदेश रद्द

RG Kar मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ( File/ ETV Bharat )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई के मामले में जमानत दे दी. उन पर कॉलेज में कथित वित्तीय गड़बड़ियों और अयोग्य उम्मीदवारों को जगह देने के लिए मेरिट स्कोर में हेरफेर का आरोप है. सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी.

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 15 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया. पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 23 फरवरी, 2026 के आदेश के खिलाफ घोष की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाई कोर्ट का 23 फरवरी 2026 का आदेश रद्द किया जाता है, और अपीलकर्ता को संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों पर जमानत दी जाती है." पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप दो पहलुओं से जुड़े हैं. इसमें कहा गया कि एक उस कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा है जहां अपीलकर्ता प्रिंसिपल था और दूसरा मेरिट स्कोर में हेरफेर करके अयोग्य उम्मीदवारों को शामिल करने से जुड़ा है. पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता दो साल से अधिक समय से जेल में है और अब तक 147 गवाहों में से सिर्फ 7 से ही पूछताछ हुई है. पीठ ने कहा, "इस मामले को देखते हुए, जेल के समय और ट्रायल के चरण को देखते हुए, हम हाई कोर्ट के दिए गए विवादित आदेश को रद्द करने और इस अपील को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं."