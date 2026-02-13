निर्देशक विक्रम भट्ट की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 44 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला
श्वेतांबरी भट्ट इस समय करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं.
Published : February 13, 2026 at 2:04 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दे दी है. श्वेतांबरी इस समय करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की. कोर्ट में श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट का पक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने रखा.
पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता और 'इंदिरा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर' के संस्थापक अजय मुर्डिया (निवासी उदयपुर) और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि यह 44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है.
याचिकाकर्ताओं के वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ के सामने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता चाहता था कि उस पर फिल्में बनाई जाएं. अब फिल्में फ्लॉप हो गयीं तो इसमें डारेक्टर का क्या दोष है. रोहतगी ने कहा कि पूरे परिवार को फंसाने और जेल में डालने की कोशिश की जा रही है.
मामले में संक्षिप्त दलीलों के बाद, पीठ ने निर्देश दिया कि श्वेतांबरी भट्ट को तुरंत अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. जब प्रतिवादी के वकील ने कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि एक महिला अपराध नहीं कर सकती, तो पीठ ने पूछा, "क्या आप चाहते हैं कि हम उन दोनों (पति-पत्नी) को जमानत पर छोड़ दें?"
पीठ ने श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी के लिए तय की है.
बता दें कि उदयपुर के भूपालपुरा थाने में 17 नवंबर को एक FIR दर्ज की गई थी. यह शिकायत 'इंदिरा आईवीएफ' (Indira IVF) के मालिक और 'इंदिरा एंटरटेनमेंट LLP' से जुड़े अजय मुर्डिया ने दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की बायोपिक और बाद में कुल 47 करोड़ के बजट वाली चार फिल्म परियोजनाओं में 30 करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसमें भारी मुनाफे का वादा किया गया था.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जहां 42 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई, वहीं केवल दो फिल्में बनीं और रिलीज हुईं. तीसरी परियोजना कथित तौर पर अधूरी रह गई और चौथी शुरू ही नहीं हुई. साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि फिल्म निर्माण के लिए दिए गए धन का कहीं और इस्तेमाल किया गया.
