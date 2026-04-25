ETV Bharat / bharat

बिहार का वो अजीबोगरीब केस जहां 'रिश्वत के नोट' चूहे खा गए! सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारी को दी जमानत

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उन दावों पर गहरी हैरानी जताई है, जिनमें कहा गया कि बिहार के एक भ्रष्टाचार मामले में आरोपी से जब्त किए गए नोटों को चूहों ने कुतर कर बर्बाद कर दिया. न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. यह मुद्दा शीर्ष अदालत के सामने तब आया जब वह एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

पीठ ने गौर किया कि याचिकाकर्ता एक महिला है और साल 2014 में वह 'बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी' (CDPO) के रूप में कार्यरत थी. अदालत ने आगे कहा कि उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(2) के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था. भ्रष्टाचार के एक मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी.

महिला पर आरोप था कि उसने 10,000 की रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि सुरक्षित स्थान पर न रखे जाने के कारण कितने ही ऐसे नोट नष्ट हो जाते होंगे. पीठ ने इसे राज्य के लिए "राजस्व का भारी नुकसान" बताया. बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हमें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि करेंसी नोटों को चूहों ने नष्ट कर दिया."

शीर्ष अदालत, जिसने पहले महिला को अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने से छूट दी थी, अब उसे जमानत दे दी है और पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को निलंबित कर दिया है. पीठ ने पिछले साल फरवरी में आए हाईकोर्ट के उस फैसले के एक हिस्से की ओर इशारा किया, जिसमें दर्ज था कि 'मालखाना' की खराब स्थिति के कारण जब्त किए गए नोटों को चूहों और कुतरने वाले जीवों ने नष्ट कर दिया था.