बिहार का वो अजीबोगरीब केस जहां 'रिश्वत के नोट' चूहे खा गए! सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारी को दी जमानत
एक महिला अधिकारी पर 10,000 रिश्वत लेने का आरोप था. जब्त नोट पुलिस के 'मालखाने' में रखे थे, जिन्हें चूहों ने नष्ट कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : April 25, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उन दावों पर गहरी हैरानी जताई है, जिनमें कहा गया कि बिहार के एक भ्रष्टाचार मामले में आरोपी से जब्त किए गए नोटों को चूहों ने कुतर कर बर्बाद कर दिया. न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. यह मुद्दा शीर्ष अदालत के सामने तब आया जब वह एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
पीठ ने गौर किया कि याचिकाकर्ता एक महिला है और साल 2014 में वह 'बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी' (CDPO) के रूप में कार्यरत थी. अदालत ने आगे कहा कि उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(2) के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था. भ्रष्टाचार के एक मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी.
महिला पर आरोप था कि उसने 10,000 की रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि सुरक्षित स्थान पर न रखे जाने के कारण कितने ही ऐसे नोट नष्ट हो जाते होंगे. पीठ ने इसे राज्य के लिए "राजस्व का भारी नुकसान" बताया. बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हमें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि करेंसी नोटों को चूहों ने नष्ट कर दिया."
शीर्ष अदालत, जिसने पहले महिला को अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने से छूट दी थी, अब उसे जमानत दे दी है और पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को निलंबित कर दिया है. पीठ ने पिछले साल फरवरी में आए हाईकोर्ट के उस फैसले के एक हिस्से की ओर इशारा किया, जिसमें दर्ज था कि 'मालखाना' की खराब स्थिति के कारण जब्त किए गए नोटों को चूहों और कुतरने वाले जीवों ने नष्ट कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नोटों के नष्ट होने के पीछे जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगता. शीर्ष अदालत ने अपने 24 अप्रैल के आदेश में कहा, "हमें आश्चर्य होता है कि इस तरह के अपराधों में बरामद कितने नोट इसी तरह नष्ट हो जाते होंगे क्योंकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा जाता. यह राज्य के लिए राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान है. इसके अलावा, नोटों के नष्ट होने के लिए दी गई दलील भी भरोसे के लायक नहीं लगती. जब मुख्य मामले पर सुनवाई शुरू होगी, तब हम इस मुद्दे पर विस्तार से गौर करेंगे."
ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) ने याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन विभाग ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए याचिकाकर्ता को दोषी करार दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया, "उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत 4 साल के कठोर कारावास और धारा 7 के तहत 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इस अदालत ने उन्हें फिलहाल आत्मसमर्पण करने से छूट दी है." शीर्ष अदालत ने आगे कहा, "हाईकोर्ट द्वारा पारित सजा के मुख्य आदेश को निलंबित किया जाता है, और अपीलकर्ता को उन नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा जो ट्रायल कोर्ट लगाना उचित समझे."
इसे भी पढ़ेंः
- कस्टोडियल टॉर्चर मामला: कुपवाड़ा कोर्ट ने DySP को किया बरी, 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चलेगा केस
- 'उसे प्रेग्नेंसी के लिए मजबूर नहीं कर सकते', सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की लड़की को 7 महीने का गर्भ गिराने की अनुमति दी
- धर्म का पालन करने का अधिकार व्यक्ति की अंतरात्मा की आज़ादी से आता है: सबरीमाला सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट