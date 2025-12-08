ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्टः सोशल साइट पर 'एंटी-इंडिया' पोस्ट मामले में असम के पूर्व प्रोफेसर को जमानत

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के एक कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर को सोशल मीडिया पर "भारत विरोधी" पोस्ट करने के आरोप में जमानत दे दी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें मिली यह राहत कॉलेज में उनकी नौकरी बहाल होने का आधार नहीं बननी चाहिए. यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुना.

पीठ ने संज्ञान लिया कि पूर्व प्रोफेसर पर दो अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिनमें उन पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है. अदालत ने इस बात पर विचार करते हुए जमानत मंजूर की कि वह छह महीने से अधिक समय से जेल में है, और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों के पूरा होने में अभी समय लगने की संभावना है.

पीठ ने कहा- "सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें जमानत बांड भरने के अधीन रिहा किया जाए. वह हर सुनवाई के लिए अदालत में मौजूद रहें." हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि छात्रों से जुड़े आरोपों को देखते हुए, इस जमानत को उनकी नौकरी बहाली का आधार नहीं माना जाना चाहिए. पीठ ने असम सरकार के वकील से कहा कि कॉलेज से उनका निलंबन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए.

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इस प्रोफेसर को 'विकृत' और युवा लड़कियों के लिए 'खतरा' बताया था. शीर्ष अदालत ने इसी साल नवंबर में कोकराझार जिले के गोसाईंगांव कॉलेज के प्रोफेसर एमडी जोयनाल आबेदीन की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. यह कहते हुए कि उन्हें इतनी आसानी से जेल से रिहा नहीं किया जा सकता.