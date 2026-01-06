ETV Bharat / bharat

27 हजार करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद धाम की जमानत मंजूर की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एमटेक ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष अरविंद धाम को 27 हजार करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार और आलोक अराधे की बेंच ने पास किया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था. जस्टिस अराधे, जो जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली बेंच में बैठे थे, ने यह फैसला सुनाया. जस्टिस अराधे ने कहा कि कोर्ट ने इस केस में अरविंद धाम की अपील मान ली है.

पिछले साल अगस्त में, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद धाम को जमानत देने से मना कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि समय से पहले रिहाई से जवाबदेही तय करने की कोशिशों को नुकसान हो सकता है.

हाई कोर्ट ने कहा था कि, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराध देश के आर्थिक प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभरे हैं. ये अपराध जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि लेन-देन बहुत जटिल और पेचीदा होते हैं और इनमें कई लोग शामिल होते हैं.