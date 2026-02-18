ETV Bharat / bharat

पुणे पोर्श कार हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने 20 महीने से जेल में बंद आरोपी को दी जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2024 में हुए पुणे के पोर्श कार हादसा मामले में एक आरोपी को समानता के आधार पर जमानत दे दी. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि अश्पाक बाशा मकानदार (Ashpak Basha Makandar) 20 महीने से जेल में है, जबकि तीन अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि अपील करने वाले की हालत भी सह-आरोपी जैसी ही है, जिसे इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. दिए गए आदेश के हिसाब से जमानत दी गई है."

19 मई, 2024 को यह घटना हुई थी, जिसमें पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्श कार को कथित तौर पर शराब के नशे में 17 साल के एक लड़के ने टक्कर मार दी थी, जिससे दो आईटी प्रोफेशनल्स की मौत हो गई थी. आरोप है कि मकानदार ने अस्पताल में नाबालिगों के ब्लड सैंपल उनके अभिभावकों के ब्लड सैंपल से बदलकर मेडिकल सबूतों से छेड़छाड़ करने की आपराधिक साजिश में मदद की.

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि नाबालिगों से जुड़ी ऐसी घटनाओं के लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं क्योंकि उनका अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं होता.

यह देखते हुए कि आरोपी – अमर संतीश गायकवाड़ (कथित बिचौलिया), आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल (कार में मौजूद दो अन्य नाबालिगों के माता-पिता) – 18 महीने से जेल में थे, पीठ ने उन्हें बेल दे दी.