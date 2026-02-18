ETV Bharat / bharat

पुणे पोर्श कार हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने 20 महीने से जेल में बंद आरोपी को दी जमानत

दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे पोर्श हादसा मामले में आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था.

Supreme Court grants bail to accused Ashpak Basha Makandar in 2024 Pune Porsche accident case
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2024 में हुए पुणे के पोर्श कार हादसा मामले में एक आरोपी को समानता के आधार पर जमानत दे दी. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा कि अश्पाक बाशा मकानदार (Ashpak Basha Makandar) 20 महीने से जेल में है, जबकि तीन अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि अपील करने वाले की हालत भी सह-आरोपी जैसी ही है, जिसे इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. दिए गए आदेश के हिसाब से जमानत दी गई है."

19 मई, 2024 को यह घटना हुई थी, जिसमें पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्श कार को कथित तौर पर शराब के नशे में 17 साल के एक लड़के ने टक्कर मार दी थी, जिससे दो आईटी प्रोफेशनल्स की मौत हो गई थी. आरोप है कि मकानदार ने अस्पताल में नाबालिगों के ब्लड सैंपल उनके अभिभावकों के ब्लड सैंपल से बदलकर मेडिकल सबूतों से छेड़छाड़ करने की आपराधिक साजिश में मदद की.

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि नाबालिगों से जुड़ी ऐसी घटनाओं के लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं क्योंकि उनका अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं होता.

यह देखते हुए कि आरोपी – अमर संतीश गायकवाड़ (कथित बिचौलिया), आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल (कार में मौजूद दो अन्य नाबालिगों के माता-पिता) – 18 महीने से जेल में थे, पीठ ने उन्हें बेल दे दी.

इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने गायकवाड़ की इस मामले में जमानत की मांग वाली अर्जी पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था. जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जमानत के लिए दो अन्य आरोपियों की अर्जी पर महाराष्ट्र सरकार से भी जवाब मांगा था.

सूद (52) और मित्तल (37) को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके रक्त के नमूनों का इस्तेमाल दुर्घटना के समय 17 वर्षीय मुख्य आरोपी के साथ कार में मौजूद दो नाबालिगों के संबंध में परीक्षण के लिए किया गया था.

पिछले साल दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में गायकवाड़, सूद और मित्तल समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था.

