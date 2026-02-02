'नाबालिगों का शराब पीना और कार चलाना दुखद', पुणे पोर्श मामले में 3 आरोपियों को जमानत
पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट तीन आरोपियों को जमानत दे दी. साथ ही माता-पिता को भी नसीहत दी.
By Sumit Saxena
Published : February 2, 2026 at 2:48 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुणे पोर्श मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि, नाबालिगों का शराब पीना और कार चलाना दुखद है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि, माता-पिता को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उनका अपने बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं है. अदालत ने माता-पिता द्वारा नाबालिगों को कार चलाने की इजाजत देने पर दुख जताया.
सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस में तीन आरोपियों को ज़मानत दे दी. बता दें कि, इस मामले में दो लोगों की जान चली गई थी. सुनवाई के दौरान, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किशोरों के माता-पिता के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि, ऐसे मामलों में पिता और मां को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उनका अपने बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं है.
"बच्चों को अनुमति देना...सबसे पहले, नाबालिगों के रूप में शराब का सेवन. दूसरा, उन्हें कार देना और इस तरह जश्न मनाना...दुखद...आखिरकार, माता-पिता बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और वे (बच्चे) कार की चाबी ले लेते हैं."...जस्टिस नागरत्ना
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन दूसरी बात है लेकिन उन्हें (बच्चों को) कार की चाबियां और मौज-मस्ती के लिए पैसे देना अस्वीकार्य है. बेंच ने कहा कि, शराब पीकर जश्न मनाना और तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण सड़क पर निर्दोष लोग या सड़क पर सो रहे निर्देष लोगों की हत्या निंदनीय है. कोर्ट ने कहा कि, कानून को ऐसे लोगों को खिलाफ एक्शन लेना होगा.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि, माता-पिता के पास अपने बच्चों के साथ समय बिताने का समय नहीं है. ऐसे में विकल्प क्या है...पैसा ,एटीएम कार्ड. ऐसे स्थिति में बच्चे मोबाइल फोन में व्यस्त हो जाते हैं. बेंच ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन आशीष सतीश मित्तल, आदित्य अविनाश सूद और अमर संतोष गायकवाड़ को जमानत दे दी. बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता लगभग 18 महीने तक जेल में थे.
