'नाबालिगों का शराब पीना और कार चलाना दुखद', पुणे पोर्श मामले में 3 आरोपियों को जमानत

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुणे पोर्श मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि, नाबालिगों का शराब पीना और कार चलाना दुखद है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि, माता-पिता को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उनका अपने बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं है. अदालत ने माता-पिता द्वारा नाबालिगों को कार चलाने की इजाजत देने पर दुख जताया. सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस में तीन आरोपियों को ज़मानत दे दी. बता दें कि, इस मामले में दो लोगों की जान चली गई थी. सुनवाई के दौरान, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किशोरों के माता-पिता के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि, ऐसे मामलों में पिता और मां को दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उनका अपने बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं है.