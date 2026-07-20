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'एक हफ्ते में आदेश का पालन नहीं हुआ तो जेल भेज देंगे', पार्श्वनाथ डेवलपर्स को CJI की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को एक हफ्ते में गुरुग्राम के घर खरीदारों का पूरा बकाया 12% ब्याज के साथ चुकाने का निर्देश दिया.

Supreme Court gives one week to Parsvnath Developers to deposit dues to homebuyers
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (File Photo/ ANI)
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By Sumit Saxena

Published : July 20, 2026 at 7:47 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ठगी का शिकार हुए घर खरीदारों की दुर्दशा पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि "पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है" और मजाक बना दिया गया है. पार्श्वनाथ डेवलपर्स (Parsvnath Developers) को आदेश के अनुपालन के लिए आखिरी हफ्ते का समय देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को गुरुग्राम के घर खरीदारों का पूरा बकाया 12% ब्याज के साथ रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कैंसर सर्वाइवर रीता टिक्कू और लोकेश टिक्कू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 53 में 'पार्श्वनाथ एक्सोटिका' प्रोजेक्ट में अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी निवेश की थी.

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि डेवलपर्स ने मजाक उड़ाया है और पूरे देश को इस तरह धोखा दिया गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि बिल्डिंग टावर में कई लोग हैं – युवा दंपती, वरिष्ठ नागरिक और विधवाएं – जिन्होंने अपना पूरा पैसा इन आवासीय संपत्तियों में लगाया है. उन्होंने कहा कि प्रतिवादी नंबर-दो दिवालियापन (insolvency) की स्थिति में नहीं है. वकील ने तर्क दिया कि उनका कहना है कि 30 अप्रैल को वे दिवालियापन (ऋण चुकाने में असमर्थ होने की स्थिति) में चले गए थे.

CJI ने कहा, "अगर आप (रियल एस्टेट कंपनी और उसके डायरेक्टर) एक हफ्ते के अंदर आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा."

पीठ ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले दिए गए निर्देश के अनुसार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "हम उनका UNITECH के लोगों जैसा ही उपचार करेंगे. जब वे कुछ साल जेल में बिताएंगे तो उन्हें सब समझ आ जाएगा. सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है...पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया गया है..."

पीठ ने कहा कि हरियाणा सरकार का कहना है कि अनुपालन शपथ-पत्र दाखिल कर दिया गया है. पीठ ने कहा, "हालांकि, इसे कल (रविवार) शाम फाइल किया गया था और पेपर बुक्स के साथ टैग नहीं किया गया था. इसे तुरंत किया जाए." पीठ ने आगे कहा कि प्रतिवादी बिल्डर और उसके अधिकारी पेश हो गए हैं.

पीठ ने आदेश दिया, "उन्हें HRERA (हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के आदेशों का पालन न करने के बारे में बताना चाहिए. गैर-जमानती वारंट, जो पहले ही जारी हो चुके हैं, के अमल से पहले, हम बिल्डरों को पूरी रिकवर होने वाली रकम 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने का आखिरी मौका देते हैं....इसे एक हफ्ते के अंदर जमा किया जाए."

पीठ ने कहा कि पहले के आदेश के मुताबिक, "सब कुछ फ्रीज रहेगा."

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी कि दूसरे घर खरीदार भी उसी बिल्डिंग में रह रहे थे जहां याचिकाकर्ताओं ने घर बुक किया था.

जब एक प्रतिवादी के वकील ने एक व्यावहारिक योजना के बारे में दलीलें दीं, तो CJI ने कहा, "उन्होंने धरती पर सब कुछ अनुपयोगी बना दिया है. हम किसी भी प्लान पर विचार नहीं करेंगे. हमारा ऑर्डर बहुत साफ है… अगर आप रकम के साथ बैंक अकाउंट दे सकते हैं, तो हम उस रकम को बहाल (defreeze) करके ट्रांसफर कर देंगे…"

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कंपनी के दिल्ली में अकाउंट हैं, जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और महाराष्ट्र में भी, और उन्हें लगा कि आज उनके मुवक्किलों के लिए डिमांड ड्राफ्ट तैयार होंगे.

एक प्रतिवादी के वकील ने दिवालियापन के पहलू पर जोर दिया.

CJI ने कहा, "हम अनुच्छेद 142 के तहत विचार कर रहे हैं, कोई भी कंपनी लॉ और कोई भी कानून बाधा नहीं बन सकता. और दिवालियापन का यह कारोबार, हम मानने वाले नहीं हैं. हम कोर्ट के आदेश के तहत सभी संपत्तियों की नीलामी करेंगे और देखेंगे कि लोगों को भुगतान कैसे किया जाता है."

संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी लंबित केस में "पूर्ण न्याय" करने के लिए जरूरी कोई भी आदेश पारित करने की पूरी शक्ति देता है.

सीजेआई ने कहा, "अगली बार आदेश जेल भेजने का होगा. हम फिर से चेतावनी दे रहे हैं. हमारे आदेश के बारे में कोई गलतफहमी न हो…"

एक वकील ने पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल को उन अकाउंट्स में पैसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए जो फ्रीज हो गए हैं और वह पूरा भुगतान करेंगे और कहा, "कृपया हमें दो सप्ताह का समय दें…."

पीठ ने वकील से इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की है.

13 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म और उसके निदेशकों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का आदेश दिया था, और कंपनी के मालिकों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए. यह देखते हुए कि वरिष्ठ नागरिकों ने अपने घरों का स्वामित्व पाने के लिए 20 साल तक संघर्ष किया. अर्जी पर ध्यान देते हुए, पीठ ने राज्य सरकार, पार्श्वनाथ हेस्सा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्श्वनाथ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम के जिलाधिकारी और हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को नोटिस जारी किए.

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