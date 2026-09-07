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ट्रायल में सत्य की खोज होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल बाद दुष्कर्म के दोषी को रिहा किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि एक आपराधिक मुकदमा सिर्फ अभियोजन पक्ष और आरोपी के बीच प्रतिद्वंद्वात्मक मुकाबला नहीं है, बल्कि यह सत्य की न्यायिक खोज है. इस बात पर जोर देते हुए कि जब महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की जा रही हो, तो अदालतें "मूक दर्शक" नहीं बनी रह सकतीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक सामग्री को उचित रूप से रिकॉर्ड पर लाया जाए और दोषसिद्धि के निष्कर्ष सिर्फ कानूनी रूप से स्वीकार्य और विश्वसनीय साक्ष्यों पर ही आधारित हों.

शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कीं. इस व्यक्ति ने 9 साल से अधिक समय हिरासत में बिताया था.

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और उसकी सजा को बरकरार रखने में गंभीर भूल की है.

सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता नमित सक्सेना ने किया. सक्सेना ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को स्थानीय विधायक के इशारे पर झूठा फंसाया गया था, जिसके साथ आरोपी-अपीलकर्ता की दुश्मनी थी. उन्होंने दलील दी कि पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने शुरुआती बयानों में हमलावर के बारे में कोई जानकारी या पहचान के लक्षण नहीं बताए थे.

यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी-अपीलकर्ता उसी गांव का स्थायी निवासी था, पूरे समय उपलब्ध रहा और उसने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश नहीं की; इसलिए, पहचान का कोई आधार न होने के बावजूद लगभग दो महीने बाद ही उसे पकड़े जाने का तथ्य, अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए निष्कर्ष, जिनमें यह माना गया था कि अभियोजन पक्ष का मामला विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्यों पर आधारित है, तथ्यों और कानून की दृष्टि से प्रथम दृष्टया टिकने योग्य नहीं हैं. पीठ ने कहा, "ट्रायल कोर्ट द्वारा 5 सितंबर 2019 को पारित निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा 20 अगस्त 2025 को पारित आक्षेपित निर्णय जांच में खरे नहीं उतरते हैं और इन्हें रद्द किया जाता है.

पीठ ने कहा कि एक आपराधिक मुकदमा सिर्फ अभियोजन पक्ष और आरोपी के बीच एक प्रतिपक्षी मुकाबला नहीं है. अदालत का अंतिम दायित्व सच्चाई का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि दोषसिद्धि का निष्कर्ष कानूनी रूप से स्वीकार्य और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित हो.

पीठ ने कहा कि कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह मूक दर्शक बना रहे, जब आरोपी के गुनाह या बेगुनाही से सीधे जुड़े साक्ष्यों पर ध्यान न दिया जाए.