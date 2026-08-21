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सुप्रीम कोर्ट ने 105 साल के दोषी को रिहा किया, 2024 के अपने जमानत आदेश को फाइनल किया

नई दिल्ली : 105 साल की उम्र में रसिक चंद्र मंडल आखिरकार चैन की सांस ले पा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मालदा में जन्मे मंडल के खिलाफ दशकों पुराने हत्या के मामले को बंद कर दिया, उनकी बाकी सजा माफ कर दी और अपने पहले के जमानत आदेश को फाइनल कर दिया - इससे 1988 में शुरू हुई कानूनी लड़ाई खत्म हो गई, जिसने उन्हें जिंदगी का ज़्यादातर समय जेल में रखा.

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 1920 में जन्मे मंडल को 1994 में 68 साल की उम्र में हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और वह 29 नवंबर, 2024 तक जेल में रहे, जब शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. आज यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया.

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र को देखते हुए, वह केस बंद कर रही है और इस मामले में बची हुई सजा, अगर कोई हो, माफ कर रही है. भले ही टेक्निकली उनकी उम्रकैद की सजा खत्म नहीं हुई हो, लेकिन पीठ ने यह साफ कर दिया कि मंडल को वापस जेल नहीं भेजा जाएगा. पीठ ने कहा कि वह 2024 के अंतरिम जमानत आदेश को पूरी तरह और आखिरी बना रही है.

नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “एक अंतरिम आदेश के तौर पर, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता, रसिक चंद्र मंडल को मौजूदा रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों पर अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किया जाएगा.”