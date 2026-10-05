'चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, उनकी विश्वसनीयता संकट में': फॉर्म 6 विवाद पर बोले, संविधान विशेषज्ञ
इस हाई-प्रोफाइल विवाद और अदालत के स्पष्टीकरण के बाद देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 8:47 PM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए लाए गए संशोधित 'फॉर्म 6' को लेकर सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के बीच एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब चुनाव आयोग ने दावा किया कि 'फॉर्म 6' के साथ जोड़े गए नए घोषणापत्र को शीर्ष अदालत ने अपनी मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस संशोधित फॉर्म को उसके द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी.
इस हाई-प्रोफाइल विवाद और अदालत के स्पष्टीकरण के बाद देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने सोमवार को अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने निर्वाचन आयोग (ECI) के दावों की पोल खोल दी है और इस संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बता दें कि 26 सितंबर को जारी एक विज्ञप्ति में, निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए फॉर्म 6 के साथ जुड़े घोषणापत्र को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था.
चुनाव आयोग ने कहा कि गैर-एसआईआर अवधि के लिए, नियमों (मतदाताओं का पंजीकरण नियम 1960) के अनुसार लागू होने वाले फॉर्मों का उपयोग किया जाएगा. बाद में, चुनाव आयोग ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फॉर्म 6 के साथ जुड़े घोषणापत्र को वापस ले लिया था, जहां एसआईआर पहले ही आयोजित किया जा चुका है. हालांकि, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
विशेष रूप से, साल 2025 में विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान यह घोषणापत्र पेश किया गया था. इसमें एक नए वोटर से उसके माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी का विवरण, और 2002-03 में आयोजित पिछले एसआईआर से मतदाता सूची में उनके जुड़ाव की जानकारी मांगी गई थी.
मतदाता सूची में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 का उपयोग किया जाता है. फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए, पीडीटी आचार्य ने ईटीवी भारत से कहा, "चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक झूठ पेश किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार करके कि उन्होंने कभी फॉर्म 6 में इस अतिरिक्त बदलाव को मंजूरी दी थी, उस झूठ की पोल खोल दी है."
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्टीकरण देना होगा. आचार्य ने कहा, "अब चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा झूठ क्यों बोला. फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा." संविधान विशेषज्ञ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा सौंपे जाने वाले जवाब पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और उसी के अनुसार निर्णय करेगा.
पीडीटी आचार्य ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से चुनाव आयोग को फटकार लगाएगा. निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए आचार्य ने आगे कहा, "चुनाव आयोग कोई साधारण संस्था नहीं है. यह एक संवैधानिक निकाय है. इसलिए, यदि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलते हैं, तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है. यह इस संस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है." उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा.
वर्तमान में, मतदाता सूची को शुद्ध करने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का तीसरा चरण अलग-अलग चरणों में 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में चलाया जा रहा है. दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, नगालैंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं.
इसी बीच, निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर जारी एक बयान में कहा कि बिहार में एसआईआर के लिए आदेश पिछले साल 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ जारी किया गया था, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 27 मई को दिए अपने फैसले में इसे "बरकरार" रखा था.
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