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'चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, उनकी विश्वसनीयता संकट में': फॉर्म 6 विवाद पर बोले, संविधान विशेषज्ञ

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार. (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए लाए गए संशोधित 'फॉर्म 6' को लेकर सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के बीच एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब चुनाव आयोग ने दावा किया कि 'फॉर्म 6' के साथ जोड़े गए नए घोषणापत्र को शीर्ष अदालत ने अपनी मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस संशोधित फॉर्म को उसके द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी.