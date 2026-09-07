नशीले पदार्थों के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए जल्द विशेष कोर्ट बनाएं: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश
नशीले पदार्थों के मामलों में बढ़ोतरी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने और एनडीपीएस कोर्ट बनाने की मांग की.
By Sumit Saxena
Published : September 7, 2026 at 9:06 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अवैध नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए, बेहतर होगा कि छह हफ्ते के अंदर, जरूरी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए कदम उठाएं.
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच एनआईए एक्ट, एनडीपीएस एक्ट वगैरह जैसे खास कानूनों के तहत एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने से जुड़े खुद से लिए गए मामले की सुनवाई कर रही थी.
बेंच ने केंद्र की तरफ से दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के बाद यह निर्देश दिया. स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, जरूरी 449 एक्सक्लूसिव एनडीपीएस कोर्ट में से अभी सिर्फ 176 ही देश भर में चल रही हैं. बेंच ने देश भर में नारकोटिक्स मामलों में खतरनाक बढ़ोतरी पर नाराजगी जाहिर की और कोर्ट बनाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि, बेहतर होगा कि यह काम छह महीने के अंदर हो जाए.
बेंच ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मौजूदा लंबित मामलों और देश भर में इस एक्ट के तहत अपराधों में खतरनाक बढ़ोतरी पर ध्यान दिया. बेंच ने कहा कि यह जरूरी है और न्याय के हित में है कि जल्द से जल्द ज़रूरी 449 एक्सक्लूसिव एनडीपीएस कोर्ट बनाए जाएं.
बेंच ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी कोर्ट आधारभूत संरचना का तुरंत इंतजाम करने का निर्देश दिया. बेंच ने सरकारों पर इस कमी को पूरा करने के लिए न्यायिक और प्रशासनिक स्टाफ नियुक्त करने पर भी जोर दिया. एनआईए एक्ट के सेक्शन 11 के तहत मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए खास स्पेशल कोर्ट बनाने के बारे में, बेंच को बताया गया कि देश भर में कुल 22 एनआईए कोर्ट बनाए गए हैं.
केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को बताया कि सुनवाई की पिछली तारीख से अब तक 8 नए एनआईए कोर्ट बनाए गए हैं, जिससे कुल कोर्ट की संख्या 22 हो गई है.
भाटी ने कहा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना देरी कर रहे हैं. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को रोजाना ट्रायल करने और उन्हें एक साल के अंदर खत्म करने पर विचार करने का निर्देश दिया था.
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