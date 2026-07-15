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CBSE डिजिटल मार्किंग सिस्टम: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की पीड़ा पर संज्ञान लिया, SG से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से विद्यार्थियों की 'निराशा' पर चिंता जताई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक PIL में सहायता मांगी, जिसमें केंद्र सरकार और CBSE से ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के जरिये परीक्षा कराने के लिए नियम बनाने की अपील की गई है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के सामने आया. CJI ने सॉलिसिटर जनरल से केस से निपटने में सहायता मांगते हुए कहा, "छोटे बच्चों की निराशा देखिए." पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, ने कहा कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यवस्थित "धीरे-धीरे आने वाली दिक्कतें" लगती हैं. CBSE का OSM मूल्यांकन सिस्टम एक डिजिटल ग्रेडिंग तरीका है, जिसमें शिक्षक फिजिकल पेपर स्क्रिप्ट चेक करने के बजाय कंप्यूटर पर फिजिकल आंसर शीट की स्कैन की हुई कॉपी का मूल्यांकन करते हैं. जस्टिस बागची ने मेहता से कहा, "हम आपकी मदद मांग रहे हैं, विरोध के तौर पर नहीं. कुछ दिक्कतें हैं." सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी. मेहता ने कहा, "हम इसे बुरा नहीं मान रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि याचिका में बताई गई अलग-अलग मार्कशीट की गड़बड़ियों के बारे में समाधान कर लिया गया है, और जोर देकर कहा कि सरकार सिस्टम से जुड़े मामलों को गंभीरता से ले रही है.