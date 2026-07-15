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CBSE डिजिटल मार्किंग सिस्टम: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की पीड़ा पर संज्ञान लिया, SG से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBSE की डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यवस्थित "धीरे-धीरे आने वाली दिक्कतें" लगती हैं.

Supreme Court flags students anguish in CBSE digital marking system seeks assistance from SG
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 3:29 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से विद्यार्थियों की 'निराशा' पर चिंता जताई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक PIL में सहायता मांगी, जिसमें केंद्र सरकार और CBSE से ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के जरिये परीक्षा कराने के लिए नियम बनाने की अपील की गई है.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के सामने आया. CJI ने सॉलिसिटर जनरल से केस से निपटने में सहायता मांगते हुए कहा, "छोटे बच्चों की निराशा देखिए." पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, ने कहा कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यवस्थित "धीरे-धीरे आने वाली दिक्कतें" लगती हैं.

CBSE का OSM मूल्यांकन सिस्टम एक डिजिटल ग्रेडिंग तरीका है, जिसमें शिक्षक फिजिकल पेपर स्क्रिप्ट चेक करने के बजाय कंप्यूटर पर फिजिकल आंसर शीट की स्कैन की हुई कॉपी का मूल्यांकन करते हैं.

जस्टिस बागची ने मेहता से कहा, "हम आपकी मदद मांग रहे हैं, विरोध के तौर पर नहीं. कुछ दिक्कतें हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी.

मेहता ने कहा, "हम इसे बुरा नहीं मान रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि याचिका में बताई गई अलग-अलग मार्कशीट की गड़बड़ियों के बारे में समाधान कर लिया गया है, और जोर देकर कहा कि सरकार सिस्टम से जुड़े मामलों को गंभीरता से ले रही है.

पीठ को बताया गया कि एस राधा चौहान के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया है, जो मूल्यांकन सिस्टम की समीक्षा करेगा और सिस्टम में जरूरी बदलाव की सलाह देगा, और समिति पहले से ही शिकायतों पर गौर कर रही है.

पीठ ने मेहता से कहा कि वे CBSE द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएं और मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते तय की.

सुप्रीम कोर्ट वकील लक्ष्मीकांत मातादान शुक्ला के माध्यम से राकेश बिंजोला द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में OSM मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए नियम बनाने और ऐसे सुधारों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने के लिए केंद्र सरकार और सीबीएसई को निर्देश देने की मांग की गई है.

याचिका में उन विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स में छूट देने के निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिन्होंने पहले ही अस्थायी प्रवेश ले लिया है या प्रवेश परीक्षा पास कर लिए हैं. साथ ही, अलग-अलग कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत या दूसरे कक्षा 12 के लिए न्यूनतम मार्क्स की क्राइटेरिया से भी छूट देने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें- CBSE '3-लैंग्वेज पॉलिसी' पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NCERT से जवाब मांगा

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