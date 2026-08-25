ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

बेंच ने डेटा और पोल पैनल द्वारा निपटारे के तरीके को आसान बनाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव और बदलावों पर जोर दिया.

SC flags right of appeal, seeks EC data on Bengal voter roll cases
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 25, 2026 at 5:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि उसकी मुख्य चिंता वोटरों के अधिकार की सुरक्षा करना है, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है. साथ ही, कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में नाम हटाने और शामिल करने के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में लंबित अपील का डेटा दे.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि कितने और ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत है और लंबित अपीलों के निपटारे के सिस्टम को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

सुनवाई के दौरान, एक याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि दाखिल की गई 38 लाख अपीलों में से सिर्फ 7 लाख अपीलें उन लोगों ने फाइल की थीं जिन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया था.

उन्होंने बेंच को बताया कि ये आंकड़े एक संसद सदस्य को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मिले जवाब पर आधारित थे. शंकरनारायणन ने कहा कि बाकी 31 लाख अपीलें निर्वाचन आयोग या उन लोगों की हैं जिन्हें शामिल करने पर एतराज है, और उन्होंने सात लाख लोगों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया.

चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट डी एस नायडू ने कहा कि उनका कहना है कि 31 चुनाव क्षेत्रों में मार्जिन बाहर किए गए लोगों से कम है. जस्टिस बागची ने कहा, "हम अभी चुनाव क्षेत्र पर नहीं हैं. हमारी मुख्य चिंता यह है कि वोट से वंचित लोगों को अपील करने का अधिकार है…उस अधिकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसे हासिल किया जाना चाहिए." नायडू ने कहा कि उनके मुवक्किल की एक और बैठक तय है और उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखने के लिए 10 दिन का समय मांगा.

बेंच ने डेटा और पोल पैनल द्वारा निपटारे के तरीके को आसान बनाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव और बदलावों पर जोर दिया. बेंच को बताया गया कि अपीलीय अधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) ने 80 हजार से ज्यादा अपीलों पर फैसला सुनाया है और उन नामों को सप्लीमेंट्री लिस्ट में लाया जाना चाहिए. एक याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने कहा, "चुनाव खत्म होने के बाद, अपीलों का निपटारा कर दिया गया है. उन नामों का खुलासा नहीं किया गया है."

बेंच ने कहा कि उसने पोल पैनल से डेटा मांगा है, और अगर अपीलों को मंजूरी देने की साफ मंजूरी मिलती है, तो आगे कदम उठाए जाएंगे. शंकरनारायणन ने कहा कि कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों के चुनाव दिसंबर में होने हैं, इसलिए 7 लाख में से उन दो चुनाव क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. एक याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने जोर देकर कहा कि लोगों ने एक बार वोट देने का अधिकार खो दिया है और इसे दो बार नहीं खोना चाहिए.

यह तर्क दिया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार 365 मतों से हारा और कुल 7,800 नाम हटाए गए और दूसरे में यह अंतर 469 है. एक वकील ने तर्क दिया कि एक व्यक्ति 18,000 मतों से हारा और 27,000 नाम हटाए गए और पूरे मुर्शिदाबाद जिले में लाखों नाम हटा दिए गए हैं.

बनर्जी ने कहा, "मैं किसी और चीज पर नहीं हूं, लेकिन मैं आपके आधिपत्य को बता रहा हूं कि यह एक समुदाय को लक्षित कर रहा है." नायडू ने पीठ को आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल अपील निपटान प्रक्रिया को कारगर बनाने के तरीकों की जांच करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों के साथ समन्वय कर रहे हैं. बेंच ने एसआईआर अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपीलों के निपटान को कारगर बनाने और तेज करने के उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

ये भी पढ़ें: घर में नजरबंद करने की दी धमकी, ममता बनर्जी का सीएम शुभेंदु पर बड़ा आरोप

TAGGED:

SUPREME COURT
ELECTION COMMISSION
SPECIAL INTENSIVE REVISION
BENGAL VOTER ROLL CASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.