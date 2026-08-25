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पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि उसकी मुख्य चिंता वोटरों के अधिकार की सुरक्षा करना है, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है. साथ ही, कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में नाम हटाने और शामिल करने के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में लंबित अपील का डेटा दे. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि कितने और ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत है और लंबित अपीलों के निपटारे के सिस्टम को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. सुनवाई के दौरान, एक याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि दाखिल की गई 38 लाख अपीलों में से सिर्फ 7 लाख अपीलें उन लोगों ने फाइल की थीं जिन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया था. उन्होंने बेंच को बताया कि ये आंकड़े एक संसद सदस्य को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मिले जवाब पर आधारित थे. शंकरनारायणन ने कहा कि बाकी 31 लाख अपीलें निर्वाचन आयोग या उन लोगों की हैं जिन्हें शामिल करने पर एतराज है, और उन्होंने सात लाख लोगों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया. चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट डी एस नायडू ने कहा कि उनका कहना है कि 31 चुनाव क्षेत्रों में मार्जिन बाहर किए गए लोगों से कम है. जस्टिस बागची ने कहा, "हम अभी चुनाव क्षेत्र पर नहीं हैं. हमारी मुख्य चिंता यह है कि वोट से वंचित लोगों को अपील करने का अधिकार है…उस अधिकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसे हासिल किया जाना चाहिए." नायडू ने कहा कि उनके मुवक्किल की एक और बैठक तय है और उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखने के लिए 10 दिन का समय मांगा.