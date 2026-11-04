'दो बच्चों के नियम वाले कानून अब जरूरी नहीं रहे', सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताई
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आबादी बढ़ने को रोकने वाले कानूनों का कोई मतलब नहीं रह गया है.
By Sumit Saxena
Published : November 4, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जनसंख्या-नियंत्रण नीतियों पर बड़े पैमाने पर फिर से सोचने का संकेत दिया है. यह देखते हुए कि दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सजा देने वाले कानून अब काम के नहीं रहे, क्योंकि भारत एक बूढ़े होते समाज की ओर बढ़ रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि ज्यादा जनसंख्या का डर जो कभी ऐसे उपायों को सही ठहराता था वह पिछले दशक में खत्म हो गया है. अदालत ने गौर किया कि प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) से भी नीचे चली गई है. ऐसी स्थिति में जनसांख्यिकीय बदलाव (डेमोग्राफिक सिफ्ट) का माहौल तैयार हो रहा है, जिससे भविष्य में आबादी की उम्र बढ़ेगी और काम करने वाली उम्र के लोगों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी.
यह फैसला जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने सुनाया. याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच ने अपने तीसरे बच्चे के जन्म के बाद अयोग्य ठहराया था.
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत 13 सितंबर 2000 को यह नियम लागू हुआ था कि यदि किसी व्यक्ति को इस तारीख या उसके बाद तीसरा बच्चा पैदा होता है, तो वह ग्राम पंचायत का सदस्य या सरपंच बनने अथवा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा. 1959 के इस अधिनियम में 13 सितंबर, 2000 से जब इस कानून में संशोधन लागू हुआ था. दो से अधिक बच्चे होने पर रोक लगा दी गई थी.
बेंच ने कहा कि भारत का कुल प्रजनन दर (TFR) 2003 में 3 था, जब सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में दो बच्चों के नियम की कानूनी वैधता को सही ठहराया था, जो अब घटकर 1.9 हो गया है. जस्टिस नरसिम्हा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेंच की राय है कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा देने वाले कानून अब काम के नहीं रहे. उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों की नींव, यानी ज्यादा आबादी का डर पिछले कुछ दशकों में डेमोग्राफिक बदलावों की वजह से कमजोर हो गया है.
कोर्ट ने आगे कहा, "हमने बताया है कि 2003 में जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में ऐसे कानूनों को सही ठहराए जाने के बाद से, भारत की कुल प्रजनन दर 3 से घटकर 1.9 पर आ गई है." जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि 2.1 की कुल दर, जिसे रिप्लेसमेंट रेट के नाम से जाना जाता है, एक पीढ़ी को खुद को पूरी तरह से बदलने की अनुमति देगी.
उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही भारत की आबादी अभी कम नहीं हो रही है, लेकिन कुल प्रजनन दर के रिप्लेसमेंट रेट से नीचे गिरने से जल्द ही डेमोग्राफिक बदलाव के कारण आबादी बूढ़ी हो जाएगी और काम करने वाली आबादी का हिस्सा कम हो जाएगा.
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि इसलिए, आबादी बढ़ने को रोकने वाले कानूनों का कोई मतलब नहीं रह गया है. अगर हम ऐसे डेमोग्राफिक बदलावों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो भारत को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. बेंच ने कहा, "इस वजह से हमें कार्रवाई पर रोक लगानी पड़ी है. हमने मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया है."
जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में 2003 के फैसले में, जिसमें तीन जजों की बेंच ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट, 1994 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, दो से ज्यादा जीवित बच्चों वाले उम्मीदवारों को स्थानीय चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया था.
बेंच ने यह फैसला महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले की याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने तीसरा बच्चा होने की वजह से उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी थी. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट के तहत इंगले को अयोग्य ठहराए जाने को सही ठहराया था. इंगले ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
यह कार्रवाई महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत काकोडा के सरपंच के तौर पर इंगले के चुनाव से शुरू हुई थी. एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्हें महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत अयोग्य ठहराया गया था, जो दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को पंचायत सदस्य या सरपंच का पद संभालने से रोकता है.
अक्टूबर, 2024 में बुलढाणा के एडिशनल कलेक्टर ने इंगले को अयोग्य ठहराया था. उनकी अपील अमरावती डिवीजन के एडिशनल कमिश्नर ने खारिज कर दी थी.
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