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‘विशेषज्ञ निकाय नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेजों पर BCI के कंट्रोल की सीमाएं बताईं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीआई आम गाइडलाइंस बना सकता है, लेकिन वह कानूनी शिक्षा पर कंट्रोल नहीं कर सकता.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
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By Sumit Saxena

Published : September 23, 2026 at 1:18 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास यूनिवर्सिटी/लॉ कॉलेजों को कंट्रोल और नियंत्रित (regulate) करने की शक्ति है. कोर्ट ने कहा, “सवाल यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञ निकाय कैसे है. वे कानूनी शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं...वहां कानून के विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीआई आम दिशा निर्देश बना सकता है, जैसे यह तय करना कि लॉ कोर्स चार साल का होना चाहिए या पांच साल का, लेकिन वह कानूनी शिक्षा पर कंट्रोल नहीं कर सकता. इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की.

पीठ बीसीआई-पर्ल फर्स्ट ट्रस्ट (BCI-PEARL FIRST Trust) के कामकाज और ट्रस्ट द्वारा कानूनी संस्थानों की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि बीसीआई ने अपने पहले के ट्रस्ट को खत्म करने और उसके फंड को एक नए ट्रस्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पास किया.

भूषण ने एक पेंडिंग सीबीआई जांच का भी जिक्र किया और बाद में बीसीआई-पर्ल फर्स्ट ट्रस्ट (BCI-PEARL FIRST Trust) बनाने पर सवाल उठाया. भूषण ने दलील दी कि यह ट्रस्ट बार एग्जाम चलाता है और आरोप लगाया कि बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने खुद को ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी घोषित कर दिया है.

भूषण ने दावा किया कि ट्रस्ट ने बाद में गोवा में एक और आंध्र प्रदेश में एक लॉ कॉलेज खोला. पीठ ने कहा, "बीसीआई लॉ कॉलेजों को कैसे विनियमित कर सकता है?" यही असली सवाल है, और उनका कानूनी रोल लाइसेंस मिलने के बाद ही शुरू होता है."

पीठ ने आगे कहा कि मुद्दा यह है कि क्या लॉ स्कूलों को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर इसका जवाब मिल जाता है, तो यह हल हो जाएगा. सीजेआई ने कहा, "सबसे पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि क्या बीसीआई के पास लॉ यूनिवर्सिटी को नियंत्रित और कंट्रोल करने की पावर है."

एक वकील ने तर्क दिया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एजुकेशन को भी नियंत्रित करती है और डॉक्टरों के नामांकन की इजाजत देती है. पीठ ने कहा, “इसमें कानूनी शिक्षाविद होने चाहिए…” एक और वकील ने कहा कि कानूनी शिक्षाविद इसमें शामिल हैं – पूर्व जज और जाने-माने वकील."

यह सिर्फ कंपोजिशन है. सवाल यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करने वाली विशेषज्ञ निकाय कैसे है. सीजेआई ने कहा, "उन्हें कानूनी शिक्षा के बारे में क्या पता...वहां कानून के जानकार हैं, वहां शिक्षाविद हैं. उन्हें शामिल होना चाहिए. वे आपकी दया पर हैं..."

पीठ ने कहा कि बीसीआई यह सामान्य दिशा निर्देश तय कर सकता है कि पाठ्यक्रम चार या पांच साल का हो, और कानूनी शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, जिसके लिए बीसीआई कोई भी प्रचार उपाय उठा सकता है. सीजेआई ने कहा, “लेकिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते…”

वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा कि बीसीआई के प्रस्ताव में कहा गया है कि ट्रस्ट बंद हो गया था और बीसीआई पर बोझ था, इसलिए उन्होंने उस ट्रस्ट को खत्म कर दिया और उसके संपत्ति को एक नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया.

उन्होंने कहा कि वे दान मांगते हैं और करोड़ों का दान ट्रस्ट के पास आता है ताकि नए कॉलेजों को मंजूरी दी जा सके. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने अनुप्रयोगों पर नोटिस जारी किया और बीसीआई से जवाब मांगा.

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