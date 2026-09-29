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'आम आदमी क्यों भुगते', सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी पर चिंता जताई, मार्जिन फिक्स करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकतम खुदरा मूल्य पर 16 फीसदी मार्जिन क्यों नहीं रखा जाता जो डीपीसीओ में हर चीज पर लिखा है.

SC Drug Price cap above MRP
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 29, 2026 at 2:52 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दवाओं की बढ़ती और साफ न होने वाली कीमतें आम आदमी को परेशान कर रही हैं. उन्होंने तय रिटेल कीमतों और अस्पतालों द्वारा वसूली जाने वाली रकम के बीच बड़े अंतर का जिक्र किया.

सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरणों पर प्रकाश डाला - जिसमें एक इंजेक्शन का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 22,437 रुपये है, जबकि खुदरा विक्रेता के लिए कीमत लगभग 3,520 रुपये है. इसने जोर देकर कहा कि मरीजों को अंततः अस्पतालों के इन-हाउस केमिस्ट से दवाइयाँ खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर दवा बाहरी केमिस्ट से कम कीमत पर खरीदी जाती है, तो मरीज को इसकी वास्तविकता पर संदेह हो सकता है. साथ ही सवाल किया कि आखिरकार अंतर की रकम कौन अपनी जेब में डालता है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक आसान एक जैसा उपाय सुझाया- ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी डीपीसीओ के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य से 16 फीसदी ज़्यादा मार्जिन पर कैप लगाना, ताकि मुनाफाखोरी पर रोक लगे और टैक्सपेयर्स को बचाया जा सके. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने की. बेंच दो पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें दवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें दवाओं पर सख्त प्राइस कंट्रोल पक्का करना भी शामिल था.

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एक नोट जमा किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने बेंच के देखने के लिए पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसका कारण रिकॉर्ड पर लाया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी बेंच के सामने कार्यवाही में शामिल हुए.

मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और मामले को सुलझाने पर जोर दिया साथ ही कहा, 'कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे बराबरी बनी रहे.' जस्टिस मेहता ने कहा, 'यह फर्क क्यों- जरूरी और गैर-जरूरी (दवाएं).

अधिकतम खुदरा मूल्य पर 16 फीसदी मार्जिन क्यों नहीं रखा जाता जो डीपीसीओ में हर चीज पर लिखा है. क्यों नहीं? आखिर में, नतीजा यह होता है कि टैक्सपेयर (पैसा दे रहा है)' प्राइवेट अस्पतालों का जिक्र करते हुए बेंच ने एक कैंसर की दवा का उदाहरण दिया जहां एमआरपी 27,000 रुपये है और प्राइस टू रिटेलर (PTR) लगभग 3000 रुपये है और सरकार के वकील से इस बड़े फर्क को देखने को कहा. जस्टिस मेहता ने कहा, 'जैसा कि सब जानते हैं, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कहता है कि आपको हमारे केमिस्ट से खरीदना होगा.

अगर आप इसे बाहर से लाते हैं, तो हम आपको इलाज का भरोसा नहीं दे रहे हैं, मरीज क्या करेगा? मान लीजिए कि मरीज किसी सरकारी स्कीम के तहत इलाज करा रहा है, तो उसे कौन रीइंबर्स करेगा?' सॉलिसिटर ने कहा कि सरकार पेमेंट करती है. जस्टिस मेहता ने जवाब दिया कि सरकार पेमेंट नहीं करती बल्कि टैक्सपेयर पेमेंट करता है और खेल कहाँ है.

बेंच ने कहा, 'एमआरपी से 16 फीसदी ज़्यादा का एक जैसा क्राइटेरिया क्यों नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. डीपीसीओ 16 फीसदी कहता है' और पिटीशनर की बात का जिक्र करते हुए कहा कि हर मेडिकल डिवाइस और हर दवा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आती है.

बेंच ने पूछा, 'तो अगर यह एक जरूरी चीज है तो क्या इसे डीपीसीओ से बाहर रखा जा सकता है?' सॉलिसिटर ने कहा कि यह एक लॉजिकल तरीका लगता है. बेंच ने आगे कहा कि मान लीजिए कोई खास दवा है और मरीज एक केमिस्ट के पास जाता है जो सच में इंसानी नजरिया रखता है और कहता है कि भले ही एमआरपी 27,000 रुपये है, लेकिन वह मरीज को दवा 3000 रुपये में बेचेगा.

उस आदमी को शक होगा कि यह असली है? क्या यह नकली दवा नहीं है? किस तरह का कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है. यह फर्क क्यों है और यह पैसा कहां जाता है? यह पैसा कहां जाता है, 10 गुना (एमआरपी)?', बेंच ने पूछा और कहा कि हालांकि पीटीआर एमआरपी का दसवां हिस्सा है.

सॉलिसिटर ने कहा कि मामले की उनकी समझ के हिसाब से फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल को होता है, फार्मा कंपनी को नहीं, और आखिर में नुकसान टैक्सपेयर को होता है. बेंच को बताया गया कि पेटेंटेड दवाएं डीपीसीओ के दायरे से बाहर है. जस्टिस मेहता ने कहा, 'आखिरकार फार्मा कंपनियों ने कोई परवाह नहीं की. हमें नहीं पता कि उनसे यह कीमत इतनी तय करने के लिए क्यों कहा जा रहा है. यह तबाही है, सीधी सी बात है.'

बेंच ने एक इंजेक्शन एग्जेम्प्टिया 20 एमजी का जिक्र किया और कहा कि इसकी एमआरपी 22,437 रुपये है. रिटेलर के लिए कीमत 3520 रुपये है. जस्टिस मेहता ने कहा कि लोग केमिस्ट से कम कीमत पर दवा ले सकते हैं लेकिन कॉर्पोरेट अस्पताल किसी को नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा, 'वे एक डेड बॉडी को भी बाहर ले जाने की इजाजत नहीं देते. एक आम आदमी यह सब क्यों झेले?' बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में तय की है.

22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर दुख जताया कि जरूरी कैंसर दवाओं की एमआरपी 27,000 रुपये है जबकि पीटीआर सिर्फ 2,700 रुपये है. सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी लाग-लपेट के इस स्थिति को 'दिनदहाड़े डकैती' बताया और कीमत को जबरदस्ती वसूली, 'पूरी तरह से लूटपाट' और मरीजों के खिलाफ 'कत्लेआम' बताया और हैरानी जताई कि अधिकारी इस पर चुप क्यों हैं.

एक पिटीशन में अथॉरिटीज को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे फार्मा कंपनियों और रिटेलर्स द्वारा जरूरी दवाओं की गलत तरीके से ज़्यादा कीमत वसूलने को रोककर दवा के फॉर्मूलेशन को ज़्यादा कॉस्ट-इफेक्टिव बनाएं.

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