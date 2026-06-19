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1537 करोड़ का सरकारी बैंकों का कर्ज सिर्फ 73 करोड़ में रफा-दफा! सुप्रीम कोर्ट ने 'गठजोड़' की ओर किया इशारा

सुप्रीम कोर्ट ने ने बैंक, एआरसी और कर्जदारों के बीच गहरे गठजोड़ पर चिंता जताते हुए केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : June 19, 2026 at 7:52 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बैंकों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) और कर्जदारों के बीच एक "गहरे गठजोड़" पर चिंता जताई है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि कर्ज के जरिए टैक्सपेयर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल और फिर उस कर्ज की सही से वसूली न होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की.

पीठ एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकारी बैंकों के 1,537 करोड़ रुपये के कर्ज को दो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) के जरिए महज 73.50 करोड़ रुपये में सेटल कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं प्रतीक्षा और दो अन्य की ओर से वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय अदालत में पेश हुए, जिन्होंने एआरसी (ARCs) की मदद से हुए इस कथित बैंकिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की.

सुनवाई के दौरान, वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि बड़े कर्ज की रकम को भारी छूट पर बेचा जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "यह कर्जदारों, एआरसी (ARCs) और बैंकों के बीच का एक गहरा गठजोड़ है."

हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि वह बैंकों के व्यापारिक फैसलों के मामले में दखल देने की अपनी सीमाओं को जानता है. पीठ ने आगे कड़ी टिप्पणी की, "लेकिन अगर आपकी व्यापारिक समझ यही है कि आप टैक्सपेयर्स का पैसा यानी जनता का पैसा इकट्ठा करें, उसे बिना सोचे-समझे कर्ज के रूप में बांट दें और फिर उस पैसे को वसूलने की कोई कोशिश ही न करें, तो इस तरह का रवैया बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है."

अदालत की पीठ ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. पीठ ने साफ कहा कि उसकी एकमात्र चिंता जनता के पैसे के गलत इस्तेमाल को लेकर है, जिसे लोगों की भलाई और जन कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए था. पीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि जिस तरह से डूबे हुए कर्जों का निपटारा किया जा रहा है.

याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि यह तो केवल 'आइसबर्ग की नोक' (यानी एक बहुत बड़े घोटाले का छोटा सा हिस्सा) है. उनके मुवक्किल बैंकों, एआरसी और कर्जदारों के बीच के इस गठजोड़ की जांच कराने की मांग कर रहे हैं. पीठ ने यह भी कहा कि एआरसी के काम करने के तरीके की जांच करने की सख्त जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की है.

वकील अश्वनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर इस याचिका में एआरसी, सरकारी बैंकों और नोएडा की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े कथित बैंकिंग घोटालों की जांच की मांग की गई है. याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह "एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन करे, जिसमें आरबीआई, सेबी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO), ईडी और सीबीआई के अधिकारी शामिल हों, ताकि एआरसी की मदद से हुए इस कॉपोरेट और बैंकिंग घोटाले की जांच की जा सके."

याचिका में दावा किया गया है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने साल 2012 से 2015 के बीच एसबीआई (SBI) की अगुवाई वाले सात बैंकों के समूह से लगभग 912 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था.

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