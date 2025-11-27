ETV Bharat / bharat

'अश्लील कंटेंट के लिए किसी को तो जवाबदेह बनाना होगा', SC ने स्वायत्त संस्था के गठन का समर्थन किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई निष्पक्ष, स्वायत्त संस्था और अथॉरिटी होनी चाहिए जो प्लेटफॉर्म यूजर्स और सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो.

Supreme Court favours creation of autonomous body to made digital content creators accountable
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
By Sumit Saxena

Published : November 27, 2025 at 4:53 PM IST

7 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक बार जब कोई अपमानजनक कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाता है, भले ही उसमें कुछ राष्ट्र-विरोधी सामग्री हो, तो वह जल्द ही लाखों दर्शकों के साथ वायरल हो सकता है. शीर्ष अदालत ने एक स्वायत्त संस्था (autonomous body) बनाने का समर्थन किया, ताकि कमियों को दूर किया जा सके और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन पब्लिश की गई चीजों की सटीकता और वैधता के लिए जवाबदेह बनाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने और समाज, मासूम लोगों और बच्चों को नुकसान से बचाने पर जोर दिया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि कोई निष्पक्ष, स्वायत्त निकाय और अथॉरिटी होनी चाहिए जो प्लेटफॉर्म यूजर्स और सरकार के नियंत्रण से भी मुक्त हो. पीठ ने कहा कि स्वघोषित निकाय मदद नहीं करेंगे और कुछ तटस्थ स्वायत्त संस्थाएं, जो इन सबका फायदा उठाने वालों और राज्य के प्रभाव से मुक्त हों, एक नियामक उपाय के तौर पर जरूरी हैं.

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस का प्रस्ताव दिया है और वह हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा कर रही है.

एक वकील ने तर्क दिया कि YouTube और फेसबुक जैसे यूजर जेनरेटेड कंटेंट (UGC) में कमियां हैं, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नोट फाइल किया है जिसमें कहा गया है कि वह UGC पर डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के बारे में सोच रहा है.

जस्टिस बागची ने कहा कि जो सवाल हमें परेशान कर रहा है, वह यह है कि जहां कंटेंट को, मान लीजिए राष्ट्र-विरोधी माना जाता है. जस्टिस बागची ने पूछा, "जहां कंटेंट को समाज की सामान्य व्यवस्था को बिगाड़ने वाला माना जाता है, क्या मध्यस्थ की यह स्वनियमन जिम्मेदारी होगी कि वे उन सामग्री को क्यूरेट यानी सावधानी से चयन करें और प्रसार की इजाजत न दें."

जस्टिस बागची ने जोर देकर कहा, "हमें जो मुश्किल आ रही है, वह है रिस्पॉन्स टाइम. क्योंकि एक बार जब कोई आपत्तिजनक सामग्री अपलोड होती है, तब तक प्लेटफॉर्म प्रतिक्रिया करता है, वह वायरल हो चुका होता है. इसे लाखों लोग देखते हैं. आप इस कमी को कैसे पूरा करेंगे?"

पीठ ने कहा कि जब कोई पब्लिकेशन जो दिखाता है कि संप्रभु भारत का एक हिस्सा भारत का क्षेत्र नहीं है, तो क्या इसकी इजाजत होगी?

वकील प्रशांत भूषण ने पूछा, अगर कोई किसी इलाके के विवाद के इतिहास पर एक शैक्षणिक लेख लिख रहा है, कि सिक्किम पर कब्जा सही था या नहीं, तो क्या उसे देश विरोधी माना जाएगा?

सीजेआई ने कहा, "एक स्वायत्त संस्था बनाई गई है. उस व्यक्ति को जाने दें और साबित करने दें कि मेरा कंटेंट सही है…एक मैकेनिज्म हो सकता है."

भूषण ने कहा, "समस्या यह है कि फैसला करने की शक्ति. मान लीजिए कि वे अश्लील हैं, मर्यादा के खिलाफ हैं आदि. श्रेया सिंघल मामले में कोर्ट ने देखा कि आईटी नियम 66 A (2015) में ठीक यही बताया गया है. अश्लील, अपमानजनक, परेशान करने वाला आदि."

सीजेआई ने कहा, "अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार जिसका सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए और उससे छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन साथ ही समाज और मासूम लोगों, बच्चों, उनके भी अधिकार हैं और उनका अधिकार भी मौलिक अधिकार है. हम सिर्फ दोनों मौलिक अधिकारों में संतुलन बना रहे हैं."

प्रशांत भूषण ने कहा कि राष्ट्र-विरोधी शब्द साफ नहीं है, जब तक कि श्रेया सिंघल केस में अमेरिका और ब्रिटेन के कानूनों के बारे में ठीक इसी मुद्दे पर विस्तृत बात न की गई हो. पीठ ने कहा कि अमेरिका में प्रथम संशोधन अधिकारों की जांच उनके संविधान की स्कीम में करनी होगी. पीठ ने कहा, "हम आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 के तहत विनियमित अधिकार के संबंध में बोलने की आजादी की जांच करते हैं… श्री भूषण, आपकी चिंता सही है, कोई सरकारी अथॉरिटी यह तय नहीं कर सकती कि कोई पब्लिकेशन राष्ट्र-विरोधी है या नहीं और इसके लिए एक स्वतंत्र अथॉरिटी होगी…"

पीठ ने कहा कि एक स्वायत्त संस्था की जरूरत सिर्फ उस समय के लिए है जब आज सुबह कोई मुद्दा उठाने के लिए आवेदन करता है और अथॉरिटी शाम तक या अगले दिन तय करती है कि यह कंटेंट पहली नजर में मंजूर है, इसलिए इसे रिलीज किया जा सकता है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है और आप सब कुछ एयर या टेलीकास्ट होने देते हैं, तो बाद में आप क्या करेंगे? क्या हम इन बेगुनाह लोगों से मानहानि का केस करने की उम्मीद करते हैं?"

भूषण ने कोविड वैक्सीन के खिलाफ अपने रुख का जिक्र किया और उन्हें वैक्सीन पर शक फैलाने वाला बताया गया. सीजेआई ने कहा, "किसी सरकारी रेगुलेशन के खिलाफ लिखना कोई मुश्किल नहीं है. कोई गंभीर मुद्दा नहीं है. असहमति हमेशा स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा होती है. कोई भी इन सब बातों पर बहस नहीं करता और दिक्कत तब होती है जब आप YouTube या किसी दूसरे चैनल पर कुछ डालते हैं और लाखों लोग शिकार होते हैं. उनके पास कोई आवाज नहीं है और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. जब तक वे कोर्ट जाते हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है."

पीठ ने कहा कि अगर सेल्फ-रेगुलेशन सिस्टम इतना असरदार था, तो उल्लंघन के मामले बार-बार क्यों हो रहे थे. पीठ को बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों, 2021 के रूप में विनियमन पहले से ही मौजूद हैं, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर की गई याचिकाओं के एक बैच में चुनौती दी गई है.

पीठ को बताया गया कि नियमों के कुछ नियमों पर रोक के बावजूद, ओटीटी प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी से डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का पालन कर रहे हैं, कंटेंट की प्रकृति को लेबल कर रहे हैं और उम्र के हिसाब से वर्गीकरण कर रहे हैं.

मेहता ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ "अश्लीलता" तक ही सीमित नहीं है, बल्कि UGC में "गलतियां" भी हैं, जिन्हें लोग अपने YouTube चैनल या दूसरे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असरदार तरीकों के विकास के बारे में, AG ने बताया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कुछ गाइडलाइंस का प्रस्ताव कर रहा है, जिन्हें आम जनता से सुझाव लेने के लिए पब्लिक डोमेन में लाया जाना है. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "मामले को चार हफ्ते बाद आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित करें."

सुप्रीम कोर्ट पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया और अन्य की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें "इंडियाज गॉट लेटेंट" शो में अश्लील कंटेंट से जुड़ी FIR को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लीलता के खिलाफ गाइडलाइंस पर विचार करने के लिए मामले का दायरा बढ़ा दिया था.

