उच्च न्यायालयों में लंबे समय से जमानत याचिकाएं लंबित, SC ने जताई नाराजगी, मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों पर भले ही मामलों का बहुत भार हो, लेकिन जमानत की अर्जी से अधिक जरूरी कुछ नहीं है.
Published : February 4, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उच्च न्यायालयों में जमानत याचिकाओं के लंबे समय से लंबित होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की और ऐसे लंबित मामलों की रिपोर्ट तलब की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से निराश है कि व्यक्तिगत आजादी से जुड़ी याचिकाओं पर सही ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कहा कि भले ही कोर्ट पर केस का बोझ अधिक हो और जरूरी मामले हों, लेकिन जमानत की अर्जी से पहले किसी भी चीज को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए.
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को 1 जनवरी, 2025 के बाद दायर की गई सभी नियमित और अग्रिम जमानत याचिकाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि इस जानकारी में याचिका दायर करने की तारीख, फैसले की तारीख (अगर कोई हो) या अगली सुनवाई की तारीख शामिल होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जनवरी 2025 से पहले दायर की गई याचिकाएं लंबित हैं, तो उनकी जानकारी भी दी जानी चाहिए, और सजा निलंबित करने की मांग वाली लंबित याचिकाओं की जानकारी भी शामिल की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक जमानत अर्जी पर लंबे समय तक स्थगन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि कई उच्च न्यायालयों में जमानत याचिकाओं के निपटारे में देरी बार-बार होती है और पटना उच्च न्यायालय में तो जमानत मामलों की तत्काल सुनवाई भी नहीं होती. पीठ ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय में जमानत याचिकाओं की लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखकर बहुत निराशा हुई कि लोगों की आजादी से जुड़े आवेदनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. पीठ ने कहा, "डॉकट्स (फैसलों की सूची) भारी हो सकते हैं और ऐसे मामले हो सकते हैं जिन पर विचार करने की जरूरत हो, लेकिन जमानत की अर्जी से अधिक जरूरी कुछ नहीं हो सकता."
पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के विभिन्न निर्देशों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है. पीठ ने माना कि मामलों को सूचीबद्ध करना रोस्टर के मास्टर के रूप में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है, लेकिन कुछ अनिवार्य दिशानिर्देश आवश्यक हैं.
पीठ ने कहा कि लोग जेल में सड़ रहे हैं और जमानत की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो रही है और इस बात को लेकर पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है कि उन्हें अपनी अर्जी का क्या होगा. पीठ ने कहा, "इस कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वह कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी करे."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य एजेंसियों को जमानत आवेदनों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के साथ सहयोग करना चाहिए.
