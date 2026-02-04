ETV Bharat / bharat

उच्च न्यायालयों में लंबे समय से जमानत याचिकाएं लंबित, SC ने जताई नाराजगी, मांगी रिपोर्ट

उच्च न्यायालयों में लंबे समय से जमानत याचिकाएं लंबित, SC ने जताई नाराजगी, मांगी रिपोर्ट ( Getty Images )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उच्च न्यायालयों में जमानत याचिकाओं के लंबे समय से लंबित होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की और ऐसे लंबित मामलों की रिपोर्ट तलब की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से निराश है कि व्यक्तिगत आजादी से जुड़ी याचिकाओं पर सही ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कहा कि भले ही कोर्ट पर केस का बोझ अधिक हो और जरूरी मामले हों, लेकिन जमानत की अर्जी से पहले किसी भी चीज को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को 1 जनवरी, 2025 के बाद दायर की गई सभी नियमित और अग्रिम जमानत याचिकाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि इस जानकारी में याचिका दायर करने की तारीख, फैसले की तारीख (अगर कोई हो) या अगली सुनवाई की तारीख शामिल होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जनवरी 2025 से पहले दायर की गई याचिकाएं लंबित हैं, तो उनकी जानकारी भी दी जानी चाहिए, और सजा निलंबित करने की मांग वाली लंबित याचिकाओं की जानकारी भी शामिल की जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक जमानत अर्जी पर लंबे समय तक स्थगन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि कई उच्च न्यायालयों में जमानत याचिकाओं के निपटारे में देरी बार-बार होती है और पटना उच्च न्यायालय में तो जमानत मामलों की तत्काल सुनवाई भी नहीं होती. पीठ ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय में जमानत याचिकाओं की लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती हैं.