कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है साइबर ठगी की रकम, पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा!

नई दिल्लीः क्या आप जानते हैं कि डिजिटल अपराधियों ने हमारे देश में कितनी बड़ी सेंधमारी की है? पिछले साढ़े चार वर्षों में साइबर ठगी के जरिए लूटी गई रकम 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है. यह आंकड़ा इतना विशाल है कि देश के कई छोटे राज्यों का सालाना बजट भी इससे कम होता है. इसी भयावह स्थिति पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे महज़ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि 'खुलेआम डकैती' करार दिया है.

सोमवार को अदालत ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि "डिजिटल अरेस्ट स्कैम" के जाल में फंसकर ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले बड़े लेन-देन को रोकने के लिए बैंक जिम्मेदार हैं और उन्हें इसके लिए तंत्र विकसित करना चाहिए. पीठ ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में एक व्यावहारिक और उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है.

मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और एन. वी. अंजारिया की पीठ ने की. केंद्र सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने रखा. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बैंकों और दूरसंचार विभाग जैसे हितधारकों के साथ मिलकर ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) यानी एक तय कार्यप्रणाली का मसौदा तैयार करे.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि कोई बड़ी व्यापारिक कंपनी करोड़ों का लेन-देन करती है, तो उस पर संदेह नहीं होता. लेकिन जब कोई रिटायर्ड व्यक्ति, जो आमतौर पर केवल 10,000 या 20,000 रुपये निकालता है, अचानक 25 लाख या 50 लाख रुपये का लेन-देन करने लगे, तो ऐसे में बैंकों को 'अलर्ट' जारी करना चाहिए. बेंच ने सवाल किया, "बैंकों में लगे आपके AI टूल्स ने इस लेन-देन को संदिग्ध मानकर चेतावनी देना उचित क्यों नहीं समझा?"