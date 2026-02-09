कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है साइबर ठगी की रकम, पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा!
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर किए जाने वाले बड़े लेन-देन को रोकने के लिए बैंकों को एक सिस्टम विकसित करने के लिए कहा.
Published : February 9, 2026 at 8:07 PM IST
नई दिल्लीः क्या आप जानते हैं कि डिजिटल अपराधियों ने हमारे देश में कितनी बड़ी सेंधमारी की है? पिछले साढ़े चार वर्षों में साइबर ठगी के जरिए लूटी गई रकम 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है. यह आंकड़ा इतना विशाल है कि देश के कई छोटे राज्यों का सालाना बजट भी इससे कम होता है. इसी भयावह स्थिति पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे महज़ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि 'खुलेआम डकैती' करार दिया है.
सोमवार को अदालत ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि "डिजिटल अरेस्ट स्कैम" के जाल में फंसकर ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले बड़े लेन-देन को रोकने के लिए बैंक जिम्मेदार हैं और उन्हें इसके लिए तंत्र विकसित करना चाहिए. पीठ ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में एक व्यावहारिक और उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है.
मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और एन. वी. अंजारिया की पीठ ने की. केंद्र सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने रखा. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बैंकों और दूरसंचार विभाग जैसे हितधारकों के साथ मिलकर ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) यानी एक तय कार्यप्रणाली का मसौदा तैयार करे.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि कोई बड़ी व्यापारिक कंपनी करोड़ों का लेन-देन करती है, तो उस पर संदेह नहीं होता. लेकिन जब कोई रिटायर्ड व्यक्ति, जो आमतौर पर केवल 10,000 या 20,000 रुपये निकालता है, अचानक 25 लाख या 50 लाख रुपये का लेन-देन करने लगे, तो ऐसे में बैंकों को 'अलर्ट' जारी करना चाहिए. बेंच ने सवाल किया, "बैंकों में लगे आपके AI टूल्स ने इस लेन-देन को संदिग्ध मानकर चेतावनी देना उचित क्यों नहीं समझा?"
अदालत ने गौर किया कि गृह मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अप्रैल 2021 से नवंबर 2025 के बीच साइबर धोखाधड़ी के जरिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों को समय पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है.
अदालत ने सीबीआई (CBI) को 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया और गुजरात व दिल्ली सरकारों से कहा कि वे इन चिन्हित मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को अपनी मंजूरी दें. बेंच ने आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य संबंधित पक्षों को एक संयुक्त बैठक करने का आदेश दिया, ताकि डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक ढांचा तैयार किया जा सके.
पिछले साल दिसंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अपराधियों द्वारा देश से बाहर भेजी जा रही भारी-भरकम राशि पर चिंता जताई थी. अदालत ने केंद्र सरकार से 'एमिकस क्यूरी' (अदालती मित्र) द्वारा पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने के सुझावों पर विचार करने को कहा था. शीर्ष अदालत 'डिजिटल अरेस्ट' मामले में एक Suo Moto की सुनवाई कर रही थी.
इसे भी पढ़ेंः