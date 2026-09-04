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सुप्रीम कोर्ट ने टीचर एजुकेशन में NCTE की सर्वोच्चता पर लगाई मुहर, अहम भूमिका पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करने की सबसे बड़ी और सर्वोच्च जिम्मेदारी अब एनसीटीई की है.

SC Elevates NCTE
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 4, 2026 at 6:51 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की अहम भूमिका पर जोर दिया है. यह अच्छी स्कूली शिक्षा के संवैधानिक वादे की रक्षा करने में सातवीं जिम्मेदारी है. कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारियों को 'शायद सबसे बड़ी' बताया.

इस बात पर जोर देते हुए कि टीचर एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार का जरूरी हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि परिषद को यह पक्का करना चाहिए कि टीचर एजुकेशन संस्थान ईमानदारी, कुशलता और जवाबदेही के साथ काम करें.

शिक्षकों को देश बनाने वाले और संस्थानों को जरूरी मदद करने वाले मानते हुए, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक प्रधे की बेंच ने कहा कि एनसीटीई की नियामक शक्तियां आने वाली पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को बनाने के लिए जरूरी हैं. जस्टिस नरसिम्हा, जिन्होंने बेंच की ओर से फैसला लिखा, एक बच्चे का विकास, बल्कि एक बच्चे की जिंदगी, प्राथमिक स्कूल के टीचर की भूमिका से पूरी तरह जुड़ी हुई है."

सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को एक फैसले में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस को सही ठहराया, जिसमें टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन (शिक्षक शिक्षा संस्थान-TEI) को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत थी. बेंच ने 13 मार्च, 2023 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें NCTE के 22 सितंबर, 2019 के सार्वजनिक नोटिस को मनमाना और गैर-कानूनी बताया गया था.

बेंच ने दिनेश बिवाजी अष्टीकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2026) का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुनियादी तालीम के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर पहचानने का असली नतीजा पांच जिम्मेदारी निभाने वाले की पहचान है:

(i) संबंधित सरकार, (ii) लोकल अथॉरिटी, (iii) पड़ोसी स्कूल, (iv) माता-पिता और गार्जियन, और (v) एलिमेंट्री स्कूल टीचर. बेंच ने कहा कि इन कर्तव्य-धारकों को गुणवत्ता वाली शिक्षा पक्का करने की जिम्मेदारी से जोड़ने के लिए, "हमें ऊपर बताए गए लोगों के साथ छठे और सातवें कर्तव्य धारकों को भी जोड़ना होगा."

बेंच ने कहा कि छठे कर्तव्य धारक वे संस्थान हैं जिन्हें शिक्षकों को सिखाने और प्रशिक्षित करने के लिए के लिए कोर्स चलाने के लिए मान्यता मिली है, शिक्षक शिक्षा संस्थान (TEI), जैसा कि NCTE एक्ट के सेक्शन 2(e) के तहत बताया गया है.

इसमें कहा गया है कि यह उन्हें स्कूलों में प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टेज पढ़ाने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाने के लिए मजबूर करता है. इसमें आगे कहा गया है कि यह गैर-औपचारिक शिक्षा, पार्ट-टाइम एजुकेशन, वयस्क शिक्षा और पत्राचार शिक्षा देने तक फैली हुई है.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "सातवीं जिम्मेदारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की होनी चाहिए. काउंसिल को पूरे देश में टीचर एजुकेशन सिस्टम का नियोजित और समन्वित विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है."

उन्होंने कहा कि काउंसिल को यह भी पक्का करना चाहिए कि टीचर एजुकेशन देने वाले टीईआई असरदार तरीके से, अच्छे से काम करें और अपने काम ईमानदारी से करें. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि काउंसिल और उसके साथ बनी निकायों, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी और रीजनल कमेटी, द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां शायद सभी जिम्मेदारियों में सबसे ऊंची हैं."

उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शुरुआती शिक्षा को एक लागू करने लायक बुनियादी अधिकार का दर्जा मिल गया है, लेकिन टीचर एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए.

बेंच ने कहा, "नतीजे में, हम मानते हैं कि कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव का जारी किया गया सार्वजनिक नोटिस कानूनी और वैध है और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उस सार्वजनिक नोटिस को रद्द करके गलती की है. काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अधिकार क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा संस्थानों को प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट अपलोड करने के लिए कहना है."

नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सिर्फ काउंसिल ही नोटिस जारी कर सकती थी और उसे लागू कर सकती थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं. बेंच ने कहा कि काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी को टीचर एजुकेशन देने वाले संस्थान से सालाना प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट मांगने का पूरा अधिकार है.

बेंच ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रही है कि देश में टीचर एजुकेशन सिस्टम के नियोजित और समन्वित विकास को हासिल करने के लिए अधिकार रखने वाली एक कानूनी संस्था द्वारा रेगुलेटरी उपाय को TEIs को प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहने से कैसे रोका जा सकता है.

बेंच ने कहा कि काउंसिल और उसकी संस्थाओं के लिए शैक्षणिक संस्थान की जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि हमारे संविधान ने 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा को संविधान के आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के तौर पर आधिकारिक मान्यता दी है, जिसके बाद टीचर एजुकेशन का महत्व और बढ़ गया है.

उन्होंने कहा कि बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार एक्ट, 2009 (RTE एक्ट) का सेक्शन 23, बच्चों की शिक्षा के अधिकार को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए काबिल टीचरों की अहमियत को मानता है और इसलिए, कम से कम योग्यता तय करने के लिए एक ‘एकेडमिक अथॉरिटी’ का इंतजाम करता है. उन्होंने कहा, "सेक्शन 23 के तहत सोची गई ‘एकेडमिक अथॉरिटी’…नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट, 1993 के तहत बनी काउंसिल है."

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