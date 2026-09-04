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सुप्रीम कोर्ट ने टीचर एजुकेशन में NCTE की सर्वोच्चता पर लगाई मुहर, अहम भूमिका पर दिया जोर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की अहम भूमिका पर जोर दिया है. यह अच्छी स्कूली शिक्षा के संवैधानिक वादे की रक्षा करने में सातवीं जिम्मेदारी है. कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारियों को 'शायद सबसे बड़ी' बताया.

इस बात पर जोर देते हुए कि टीचर एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार का जरूरी हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि परिषद को यह पक्का करना चाहिए कि टीचर एजुकेशन संस्थान ईमानदारी, कुशलता और जवाबदेही के साथ काम करें.

शिक्षकों को देश बनाने वाले और संस्थानों को जरूरी मदद करने वाले मानते हुए, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक प्रधे की बेंच ने कहा कि एनसीटीई की नियामक शक्तियां आने वाली पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को बनाने के लिए जरूरी हैं. जस्टिस नरसिम्हा, जिन्होंने बेंच की ओर से फैसला लिखा, एक बच्चे का विकास, बल्कि एक बच्चे की जिंदगी, प्राथमिक स्कूल के टीचर की भूमिका से पूरी तरह जुड़ी हुई है."

सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को एक फैसले में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस को सही ठहराया, जिसमें टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन (शिक्षक शिक्षा संस्थान-TEI) को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत थी. बेंच ने 13 मार्च, 2023 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें NCTE के 22 सितंबर, 2019 के सार्वजनिक नोटिस को मनमाना और गैर-कानूनी बताया गया था.

बेंच ने दिनेश बिवाजी अष्टीकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2026) का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुनियादी तालीम के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर पहचानने का असली नतीजा पांच जिम्मेदारी निभाने वाले की पहचान है:

(i) संबंधित सरकार, (ii) लोकल अथॉरिटी, (iii) पड़ोसी स्कूल, (iv) माता-पिता और गार्जियन, और (v) एलिमेंट्री स्कूल टीचर. बेंच ने कहा कि इन कर्तव्य-धारकों को गुणवत्ता वाली शिक्षा पक्का करने की जिम्मेदारी से जोड़ने के लिए, "हमें ऊपर बताए गए लोगों के साथ छठे और सातवें कर्तव्य धारकों को भी जोड़ना होगा."

बेंच ने कहा कि छठे कर्तव्य धारक वे संस्थान हैं जिन्हें शिक्षकों को सिखाने और प्रशिक्षित करने के लिए के लिए कोर्स चलाने के लिए मान्यता मिली है, शिक्षक शिक्षा संस्थान (TEI), जैसा कि NCTE एक्ट के सेक्शन 2(e) के तहत बताया गया है.

इसमें कहा गया है कि यह उन्हें स्कूलों में प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टेज पढ़ाने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाने के लिए मजबूर करता है. इसमें आगे कहा गया है कि यह गैर-औपचारिक शिक्षा, पार्ट-टाइम एजुकेशन, वयस्क शिक्षा और पत्राचार शिक्षा देने तक फैली हुई है.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "सातवीं जिम्मेदारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की होनी चाहिए. काउंसिल को पूरे देश में टीचर एजुकेशन सिस्टम का नियोजित और समन्वित विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है."