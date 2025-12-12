'सभी को चांद पर भेज दें क्या...?' सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ये टिप्पणी
भारत की 75 परसेंट आबादी हाई सिस्मिक ज़ोन में है. इससे होनेवाले नुकसान को कम करने के लिए निर्देश देने की मांग की गयी थी.
Published : December 12, 2025 at 3:15 PM IST
नई दिल्लीः भारत की 75 प्रतिशत आबादी के उच्च भूकंपीय क्षेत्र (high seismic zone) में होने का दावा करने वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मज़ाकिया लहजे में पूछा, "तो क्या हमें सभी को चांद पर स्थानांतरित कर देना चाहिए..." याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के निर्देश देने की मांग की थी.
याचिकाकर्ता का तर्क
याचिकाकर्ता, जो स्वयं अपनी पैरवी कर रहे थे, ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि पहले यह माना जाता था कि केवल दिल्ली उच्च भूकंपीय क्षेत्र में है. लेकिन हाल ही में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत की 75 प्रतिशत आबादी इसके अंतर्गत आती है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिकारियों को भूकंप आने की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए.
क्या कहा कोर्ट नेः
इस पर पीठ ने सवाल किया, "तो क्या हमें सभी को चांद पर स्थानांतरित कर देना चाहिए या कहां?" याचिकाकर्ता ने हाल ही में जापान में आए बड़े भूकंप का भी जिक्र किया. पीठ ने जवाब दिया, "पहले हमें इस देश में ज्वालामुखी लाने होंगे, तब हम इसकी तुलना जापान से कर सकते हैं." पीठ ने कहा, "यह सरकार को देखना है. यह अदालत नहीं कर सकती. याचिका खारिज की जाती है."
अखबारों की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं
शुरुआत में, याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में बहुत सी जानकारी सामने आई है जो उसकी याचिका के लिए प्रासंगिक है. पीठ ने कहा कि ये सभी नीतिगत मामले हैं जिनका ध्यान सरकार को रखना चाहिए. जब याचिकाकर्ता ने कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया, तो पीठ ने टिप्पणी की, "ये अखबारों की रिपोर्ट हैं. हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता."
