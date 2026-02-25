ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने 'यादव जी की लव स्टोरी' के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा- टाइटल अपमानजनक नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपकमिंग फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' के टाइटल में बदलाव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि फिल्म के टाइटल को लेकर उठाई गई चिंताएं बेबुनियाद हैं.

याचिका में कहा गया था कि फिल्म के टाइटल से एक गलत रूढ़िवादी छवि बनती है और यादव बिरादरी को नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह नाम बिरादरी की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और कोर्ट से फिल्म को उसके मौजूदा टाइटल के तहत रिलीज होने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री की जांच की और पाया कि मुख्य शिकायत यह थी कि फिल्म का नाम समाज में यादव बिरादरी को गलत तरीके से दिखाता है. पीठ ने कहा कि दलील यह थी कि फिल्म का नाम बदला जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि किसी फिल्म का टाइटल समाज को गलत तरीके से कैसे दिखा सकता है. उसने यह भी कहा कि फिल्म के टाइटल में ऐसा कोई विशेषण या शब्द नहीं है जो यादव बिरादरी को गलत तरीके से दिखाता हो.