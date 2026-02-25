ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने 'यादव जी की लव स्टोरी' के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा- टाइटल अपमानजनक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि टाइटल में यादव समुदाय के खिलाफ कोई ऐसा विशेषण या भाव नहीं है, जिससे कोई नकारात्मक मतलब निकलता हो.

Supreme Court dismisses plea seeking change in title of film Yadav Ji Ki Love Story
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपकमिंग फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' के टाइटल में बदलाव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि फिल्म के टाइटल को लेकर उठाई गई चिंताएं बेबुनियाद हैं.

याचिका में कहा गया था कि फिल्म के टाइटल से एक गलत रूढ़िवादी छवि बनती है और यादव बिरादरी को नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह नाम बिरादरी की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और कोर्ट से फिल्म को उसके मौजूदा टाइटल के तहत रिलीज होने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री की जांच की और पाया कि मुख्य शिकायत यह थी कि फिल्म का नाम समाज में यादव बिरादरी को गलत तरीके से दिखाता है. पीठ ने कहा कि दलील यह थी कि फिल्म का नाम बदला जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि किसी फिल्म का टाइटल समाज को गलत तरीके से कैसे दिखा सकता है. उसने यह भी कहा कि फिल्म के टाइटल में ऐसा कोई विशेषण या शब्द नहीं है जो यादव बिरादरी को गलत तरीके से दिखाता हो.

पीठ ने चिंताओं को "पूरी तरह से बेबुनियाद" बताया और 'घूसखोर पंडित' से जुड़े एक ऐसे ही मामले में अपने पहले के आदेश से अलग बताया, जिसमें उसने प्रोड्यूसर से उस फिल्म का टाइटल बदलने को कहा था.

पीठ ने कहा, "'घूसखोर' का मतलब भ्रष्ट होता है. इसलिए, समुदाय के साथ एक नकारात्मक बात जोड़ी जा रही थी. इस मामले में यादव समुदाय के साथ ऐसी कोई नकारात्मकता नहीं जुड़ी है. संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी सही रोक नहीं लगती. यह नाम किसी भी तरह से यादव बिरादरी को किसी नकारात्मक तरीके से नहीं दिखाता है. इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है."

'यादव जी की लव स्टोरी' शुक्रवार 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अंकित भड़ाना द्वारा निर्देशित और संदीप तोमर द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में एक्टर प्रगति तिवारी और विशाल मोहन लीड रोल में हैं.

