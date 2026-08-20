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सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शी फाइनेंसर्स के खिलाफ उंडावल्ली अरुण कुमार की याचिका खारिज की

पूर्व एमपी उंडावल्ली द्वारा मार्गदर्शी फाइनेंसर्स के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : August 20, 2026 at 3:30 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सांसद उंडावल्ली अरुण कुमार की मार्गदर्शी फाइनेंसर्स के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. पीठ ने उंडावल्ली की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मार्गदर्शी फाइनेंसर्स के पक्ष में फैसला दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने आज उंडावल्ली की तरफ से दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर आखिरी सुनवाई की. सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और नागमुथु ने पीठ के सामने मार्गदर्शी फाइनेंसर्स की तरफ से प्रतिनिधित्व किया.

सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से विशेष रूप से पूछा, “आप यह याचिका दायर करने वाले कौन होते हैं?” पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह केवल उनका व्यक्तिगत विवाद है और इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है.

पीठ ने याचिकाकर्ता को साफ कर दिया कि वह इस मामले में जितनी ज़्यादा बहस करेंगे, उनके खिलाफ शक उतना ही बढ़ेगा.

मार्गदर्शी फाइनेंसर्स की तरफ से सीनियर वकील ने जोर देकर कहा कि अब तक 2,500 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं. पीठ को बताया गया कि बाकी 5.23 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली रकम एक एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) में जमा कर दी गई है.

मार्गदर्शक फाइनेंसर्स के वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम किया था, और उसी के अनुसार एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद की प्रक्रिया पूरी की गई थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उंडावल्ली अरुण कुमार की याचिका खारिज कर दी.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ED से जुड़े फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

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