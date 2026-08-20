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सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शी फाइनेंसर्स के खिलाफ उंडावल्ली अरुण कुमार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ( AFP )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व सांसद उंडावल्ली अरुण कुमार की मार्गदर्शी फाइनेंसर्स के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. पीठ ने उंडावल्ली की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मार्गदर्शी फाइनेंसर्स के पक्ष में फैसला दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने आज उंडावल्ली की तरफ से दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर आखिरी सुनवाई की. सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और नागमुथु ने पीठ के सामने मार्गदर्शी फाइनेंसर्स की तरफ से प्रतिनिधित्व किया. सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से विशेष रूप से पूछा, “आप यह याचिका दायर करने वाले कौन होते हैं?” पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह केवल उनका व्यक्तिगत विवाद है और इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है.