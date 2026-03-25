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वंदे मातरम गाने संबंधी सर्कुलर के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "क्या हमें राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने की सलाह देने की जरूरत है?"

Supreme Court dismisses plea against MHA circular on Vande Mataram
सुप्रीम कोर्ट (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 6:43 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने संबंधी गृह मंत्रालय के परिपत्र (Circular) के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश अनिवार्य नहीं है और याचिकाकर्ता की चिंताएं "भेदभाव की कुछ अस्पष्ट आशंकाओं" तक सीमित हैं. जब याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि देशभक्ति के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "क्या इसे राष्ट्रगान के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता?"

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष आया. याचिकाकर्ता मुहम्मद सईद नूरी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पैरवी की. पीठ ने कहा कि यह अर्जी अपरिपक्व है और अगर याचिकाकर्ता पर कोई कानूनी दंड लगाया जाता है, तो वह कोर्ट जा सकता है.

सुनवाई के दौरान, हेगड़े ने कहा कि वे देश के हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर लोगों को उनके धर्म और आस्था की परवाह किए बिना गाना गाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो कुछ लोगों को "वफादारी के सामाजिक प्रदर्शन" में हिस्सा लेना मजबूरी लग सकती है.

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो एक दूसरे मामले के लिए कोर्ट में मौजूद थे, ने कहा, "क्या हमें राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने की सलाह देने की जरूरत है?"

जस्टिस बागची ने हेगड़े से कहा, "जब भी एडवाइजरी के आधार पर आपके साथ भेदभाव हो, तो प्लीज हमारे पास आइए… ऐसा माहौल जहां आपको अलग-थलग किया जा रहा हो… वहां बात मानने का कोई खतरा नहीं है. जैसा कि सॉलिसिटर ने बताया कि कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना है, आपने सही कहा है कि इसमें राष्ट्रीय गीत शामिल नहीं है… राष्ट्रीय गीत भी राष्ट्रीय पहचान की एक तरह की अभिव्यक्ति है. आपका नजरिया अलग हो सकता है…"

जस्टिस बागची ने कहा, "केंद्र सरकार के निर्देश के क्लॉज़ 5 में 'सकना' (may) लिखा है. यह आजादी राष्ट्रीय गीत गाने जितनी ही है, न गाने जितनी ही है. इसलिए यह कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं है."

पीठ ने कहा कि उसे लगता है कि याचिकाकर्ता को भेदभाव की कुछ धुंधली आशंकाएं हैं, जिनका उस ज्ञापन या निर्देश से कोई साफ संबंध नहीं है.

हेगड़े ने कहा कि ऐसे बहुत से नागरिक हैं जो नियम मानने का दबाव महसूस करेंगे. CJI ने कहा, "किस बात का दबाव? यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल है…. जब यह बजाया जाएगा, तो आप कौन सा प्रोटोकॉल करेंगे… हमारे पास एक नेशनल फ्लैग प्रोटोकॉल भी है. बेशक, बाद में और सही तरीके से इसे बहुत उदार बना दिया गया है…अगर आप नेशनल फ्लैग फहराना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का पालन करना होगा."

हेगड़े ने कहा कि नेशनल फ्लैग कम से कम प्रतीक चिन्ह अधिनियम से सुरक्षित है, और राष्ट्रगान के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है. जस्टिस बागची ने कहा कि कुछ भी जरूरी नहीं है, जब भी कोई निर्देश ज़रूरी होता है तो उसके साथ सजा भी होनी चाहिए और इस एडवाइजरी में सजा का नतीजा कहां है?

हेगड़े ने कहा, "कल, मेरे लॉर्ड्स, बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि हम आखिरकार एक कानूनी सिद्धांत को देख रहे हैं, जो लंबे समय तक इस देश के नागरिक जीवन को चलाएगा. कल, अगर कोई दूसरी सरकार आती है… तो राष्ट्रगान के लिए 3 गानों पर विचार किया गया था: वंदे मातरम, जन मन गान, और सारे जहां से अच्छा. अब, अगर कोई सरकार कहती है कि अब इसे भी नेशनल सॉन्ग बना लेते हैं. मुझे बस इतना करना था कि गृह मंत्रालय में उसके ब्यूरोक्रेट ने ऐसी ही एडवाइजरी पास कर दी. इसलिए, नेशनल सॉन्ग के लिए लीगल फ्रेमवर्क की कमी है…"

पीठ ने कहा कि यह तर्क तब सही लगेगा जब यह जरूरी हो कि आपके पास लीगल बैकअप न हो और आपके पास ऐसा कोई प्रावधान न हो जिसके तहत आप इसे जारी कर सकें और फिर भी आपने इसे सजा के साथ जरूरी बना दिया.

पीठ ने कहा, "वह हिस्सा पूरी तरह से साफ तौर पर चुप है और कोई सजा या प्रतिबंध नहीं है. ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इसे मानना ​​ही होगा...यह वैकल्पिक है."

दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के सभी छंद गाने के बारे में गृह मंत्रालय के हाल ही में जारी सर्कुलर को चुनौती दी गई थी.

यह भी पढ़ें- वंदे मातरम् पर सरकार का आदेश असंवैधानिक, वापस नहीं हुआ तो न्यायालय जाएंगे: पर्सनल लॉ बोर्ड

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