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वंदे मातरम गाने संबंधी सर्कुलर के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल

सुप्रीम कोर्ट ( Getty Images )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने संबंधी गृह मंत्रालय के परिपत्र (Circular) के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश अनिवार्य नहीं है और याचिकाकर्ता की चिंताएं "भेदभाव की कुछ अस्पष्ट आशंकाओं" तक सीमित हैं. जब याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि देशभक्ति के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "क्या इसे राष्ट्रगान के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता?" यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष आया. याचिकाकर्ता मुहम्मद सईद नूरी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पैरवी की. पीठ ने कहा कि यह अर्जी अपरिपक्व है और अगर याचिकाकर्ता पर कोई कानूनी दंड लगाया जाता है, तो वह कोर्ट जा सकता है. सुनवाई के दौरान, हेगड़े ने कहा कि वे देश के हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर लोगों को उनके धर्म और आस्था की परवाह किए बिना गाना गाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो कुछ लोगों को "वफादारी के सामाजिक प्रदर्शन" में हिस्सा लेना मजबूरी लग सकती है. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो एक दूसरे मामले के लिए कोर्ट में मौजूद थे, ने कहा, "क्या हमें राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने की सलाह देने की जरूरत है?" जस्टिस बागची ने हेगड़े से कहा, "जब भी एडवाइजरी के आधार पर आपके साथ भेदभाव हो, तो प्लीज हमारे पास आइए… ऐसा माहौल जहां आपको अलग-थलग किया जा रहा हो… वहां बात मानने का कोई खतरा नहीं है. जैसा कि सॉलिसिटर ने बताया कि कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना है, आपने सही कहा है कि इसमें राष्ट्रीय गीत शामिल नहीं है… राष्ट्रीय गीत भी राष्ट्रीय पहचान की एक तरह की अभिव्यक्ति है. आपका नजरिया अलग हो सकता है…" जस्टिस बागची ने कहा, "केंद्र सरकार के निर्देश के क्लॉज़ 5 में 'सकना' (may) लिखा है. यह आजादी राष्ट्रीय गीत गाने जितनी ही है, न गाने जितनी ही है. इसलिए यह कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं है." पीठ ने कहा कि उसे लगता है कि याचिकाकर्ता को भेदभाव की कुछ धुंधली आशंकाएं हैं, जिनका उस ज्ञापन या निर्देश से कोई साफ संबंध नहीं है.