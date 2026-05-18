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सरकारी मंदिरों के पुजारियों के वेतन का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा समिति बनाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट. ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read