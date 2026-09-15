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राम मंदिर चंदे पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार की तलाश में रेड मामला; पूर्व मेयर की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मेयर फरहाद सूरी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी. सूरी ने आरोप लगाया था कि 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात को गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों का एक बड़ा दस्ता बिना किसी वारंट के पत्रकार की तलाश में दिल्ली स्थित उनके घर में घुस गया था.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की. अदालत में सूरी की ओर से अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी पेश हुए. पीठ ने सूरी को सीधे शीर्ष अदालत आने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग करने के बजाय, FIR दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क करने का निर्देश दिया.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश से संबंधित राहत पर तब सही तरीके से विचार किया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175 (3) के तहत संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन से संपर्क करें. हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस बात पर संदेह करें कि सक्षम पुलिस कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी."

पीठ ने सूरी की उस वैकल्पिक (दूसरी) याचिका पर भी विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अंतर-राज्यीय पुलिस छापों को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी.

सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने सूरी द्वारा दायर याचिका का पुरजोर विरोध किया और पुलिस तलाशी के अवैध होने के दावे से भी इनकार किया. राज्य के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता बीएनएसएस के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों का पहले उपयोग किए बिना, एफआईआर दर्ज कराने के लिए सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर शीर्ष अदालत में नहीं आ सकता.