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सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

सलेम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी था. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2005 में उसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर लाया गया था.

Supreme Court Abu Salem plea
गैंगस्टर अबू सलेम (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : September 10, 2026 at 11:43 AM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर अबू सलेम की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने कस्टडी से रिहाई की मांग की थी. सलेम ने दावा किया था कि पुर्तगाल से एक्सट्रैडिशन की शर्तों के तहत उसने भारत में 25 साल जेल में पूरे कर लिए हैं.

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर में कोई कमी नहीं मिली. जस्टिस नाथ ने ऑर्डर सुनाते हुए कहा, 'फिलहाल, अपील खारिज की जाती है.' सलेम की तरफ से सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ​​ने केस लड़ा.

जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की उस अर्जी पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था जिसमें उसने हिरासत से रिहाई की मांग की थी. सलेम का दावा था कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत उसने भारत में 25 साल जेल में पूरे कर लिए हैं. बेंच ने सलेम की उस अर्जी पर फैसला सुनाया जिसमें उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अप्रैल के ऑर्डर को चुनौती दी थी. कोर्ट ने तुरंत रिहाई की उसकी अर्जी को 'समय से पहले' और 'गलत' बताकर खारिज कर दिया था.

सुनवाई के दौरान बेंच ने सलेम के इस दावे पर सवाल उठाया कि उसने पहले ही 25 साल की सजा पूरी कर ली है, और कहा, 'तुमने (सलेम) 25 साल कैसे पूरे कर लिए?' सलेम के वकील ने दलील दी कि उसके क्लाइंट ने जेल में अच्छे बर्ताव के लिए दो साल और नौ महीने से ज्यादा की छूट पाई है.

उसने आगे दलील दी कि, जब अंडरट्रायल के तौर पर उसके समय, सजा के बाद की कस्टडी और मिली छूट को एक साथ जोड़ा जाता है, तो वह पहले ही जेल में 25 साल से ज़्यादा की सजा पूरी कर चुका है. बेंच ने वकील से पूछा, 'क्या आप डिटेल्ड जजमेंट चाहते हैं या आसान तरीके से खारिज करना चाहते हैं,' जिस पर सलेम के वकील ने कानूनी मुद्दे पर डिटेल्ड फैसला मांगा. सलेम जो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी था, को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर लाया गया था.

ये भी पढ़ें- बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबू सलेम की उम्रकैद की सजा में छूट और जल्दी रिहाई की अर्जी खारिज की

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