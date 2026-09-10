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सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

गैंगस्टर अबू सलेम ( IANS )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर अबू सलेम की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने कस्टडी से रिहाई की मांग की थी. सलेम ने दावा किया था कि पुर्तगाल से एक्सट्रैडिशन की शर्तों के तहत उसने भारत में 25 साल जेल में पूरे कर लिए हैं. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर में कोई कमी नहीं मिली. जस्टिस नाथ ने ऑर्डर सुनाते हुए कहा, 'फिलहाल, अपील खारिज की जाती है.' सलेम की तरफ से सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ​​ने केस लड़ा. जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की उस अर्जी पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था जिसमें उसने हिरासत से रिहाई की मांग की थी. सलेम का दावा था कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत उसने भारत में 25 साल जेल में पूरे कर लिए हैं. बेंच ने सलेम की उस अर्जी पर फैसला सुनाया जिसमें उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अप्रैल के ऑर्डर को चुनौती दी थी. कोर्ट ने तुरंत रिहाई की उसकी अर्जी को 'समय से पहले' और 'गलत' बताकर खारिज कर दिया था.