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सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का दिया निर्देश

इस महीने की शुरुआत में, तेजपाल ने 2013 के यौन उत्पीड़न केस में अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

SC directs Tarun Tejpal to surrender within two weeks
तरुण तेजपाल, तहलका के पूर्व एडिटर (फाइल फोटो) (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : August 25, 2026 at 2:42 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रेप केस में दोषी ठहराए गए तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया. इस मामले की सुनवाई सिंगल जज जस्टिस आलोक अराधे ने की.

गोवा सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व तेजपाल को अपनी सजा को चुनौती देने वाली अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने से पहले सरेंडर कर देना चाहिए था. सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अमन लेखी ने तेजपाल की तरफ से और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गोवा सरकार की तरफ से पैरवी की.

आज, जस्टिस अराधे ने सिब्बल से पूछा कि उनके मुवक्किल को सरेंडर करने के लिए कितना समय चाहिए. इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि, उनके मुवक्किल को सरेंडर करने के लिए दो हफ्ते का समय चाहिए. इस पर जस्टिस अराधे ने कहा, "अपील करने वाले को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा." बेंच ने तेजपाल से कहा कि वह कोर्ट में उनकी अपील की मेरिट पर सुनवाई के लिए सरेंडर सर्टिफिकेट दाखिल करें.

सोमवार को, तेजपाल की तरफ से सिब्बल ने कहा कि सरेंडर से छूट की मांग वाली अर्जी 31 अगस्त को कोर्ट के सामने लिस्ट की जाए. गोवा सरकार की तरफ से मेहता ने इस प्रार्थना का विरोध किया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 का आदेश XX रूल 3 जरूरी है. इसलिए, जब तक अपील करने वाला सरेंडर नहीं करता, अपील कोर्ट के सामने लिस्ट नहीं की जा सकती.

कोर्ट के आदेश में कहा गया, "ऊपर बताई गई बात के समर्थन में, इस कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया है. हालांकि, यह सही कहा गया है कि कोर्ट के पास सरेंडर की जरूरत को खत्म करने का अधिकार है."

आदेश में कहा गया कि इस कोर्ट की दो जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 1966 (जिसे अब रद्द कर दिया गया है) के ऑर्डर XXI रूल 13-A पर विचार करते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के ऑर्डर XX रूल 3 के बराबर है, उसे जरूरी माना है.

कोर्ट के आदेश में कहा गया, "इसलिए, जब तक सरेंडर से छूट की मांग वाली अर्जी पर सही आदेश नहीं दिए जाते, तब तक अपील कोर्ट के सामने लिस्ट नहीं की जा सकती. इसलिए, सरेंडर से छूट की मांग वाली अर्जी पर विचार किए बिना मामले को कोर्ट के सामने लिस्ट करने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती."

कोर्ट के आदेश में कहा गया, "सिब्बल ने सरेंडर से छूट की मांग वाली एप्लीकेशन के मेरिट पर इस कोर्ट में बात नहीं की है. उन्हें ऊपर बताए गए I.A. पर कोर्ट में बात करने का मौका देने के लिए, इसे 25 अगस्त 2026 को विचार के लिए सूचिबद्ध करें."

इस महीने की शुरुआत में, तेजपाल ने 2013 के यौन उत्पीड़न केस में अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अपील में बॉम्बे हाई कोर्ट के 6 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई है. इससे पहले, गोवा सरकार ने तहलका के पूर्व एडिटर के लिए बढ़ी हुई सजा की मांग करते हुए टॉप कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में उम्रकैद की सजा मिलनी चाहिए.

6 अगस्त को, हाई कोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसांडेकर ने शुरू में कहा था कि तेजपाल को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा, लेकिन उनके वकीलों के आग्रह के बाद, कोर्ट ने समय बढ़ाकर चार हफ्ते कर दिया.

ये भी पढ़ें: 'रेप की सजा को चुनौती देने से पहले तरुण तेजपाल को सरेंडर कर देना चाहिए था': गोवा सरकार ने SC में रखी दलील

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