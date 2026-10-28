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CJI और न्यायपालिका पर टिप्पणी कर मुश्किल में फंसे संजय राउत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हाजिर होने का आदेश

संजय राउत, शिवसेना (यूबीटी) सांसद (फाइल फोटो) ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को 17 नवंबर को अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़ी अवमानना ​​कार्यवाही के सिलसिले में दिया गया है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने की. यह बेंच एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे भारत के अटॉर्नी जनरल की लिखित सहमति मिलने के बाद दायर किया गया था. अटॉर्नी जनरल का मानना ​​था कि प्रतिवादियों संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले की टिप्पणियां अपमानजनक थीं. बेंच ने निखिल वागले को भी उसी दिन वर्चुअल तरीके से अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय और राहुल कौशिक ने अधिवक्ता प्रज्ञा बघाल और मीनेश दुबे के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) का पक्ष रखा. उन्होंने कथित तौर पर अदालत की अवमानना ​​करने वालों के ट्वीट्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी पोस्ट से पता चलता है कि उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति कोई सम्मान नहीं है. वागले की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने अपने ट्वीट्स के लिए बिना शर्त और सच्चे मन से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि वागले का पांच दशकों से अधिक का करियर बेदाग रहा है और अवमानना ​​का नोटिस मिलने के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट हटा दी थी. जस्टिस कुमार ने कहा, "यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका संबंध पूरी न्यायपालिका संस्था से है. जयसिंह ने कहा कि शायद आम तौर पर ऐसा हो सकता है, लेकिन इस विशेष मामले में नहीं. आपकी बात सही है कि आम तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है. जयसिंह ने आगे कहा, "क्योंकि हम इस संस्था से प्यार करते हैं, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता..." पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि उसने पहले प्रतिवादी की ओर से पेश वकील जयसिंह को सुना है. उन्होंने अदालत का ध्यान पहले प्रतिवादी द्वारा दाखिल हलफनामे की ओर दिलाया है और 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) को रद्द करने का अनुरोध किया है. बेंच ने कहा, "मामले की गंभीरता को देखते हुए, हमारी राय है कि पहले प्रतिवादी को अगली सुनवाई के दिन वर्चुअल तरीके से (ऑनलाइन) पेश होना चाहिए."