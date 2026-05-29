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आदेश सुरक्षित रखने के 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश सुरक्षित रखने के 3 महीने के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है.

SC directs high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 29, 2026 at 1:32 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाई कोर्ट को आदेश सुरक्षित रखने की तारीख से तीन महीने के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि देरी से केस करने वालों को बहुत नुकसान होता है.

साथ ही बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में तेजी से फैसले की जरूरत होती है. बेंच ने कहा कि ऐसे मामले में जहां फैसला सुरक्षित रखा गया है, हाई कोर्ट फैसला सुरक्षित रखने की तारीख से तीन महीने के अंदर सही फैसला सुनाने की कोशिश करेगा.

बेंच ने कहा कि बेल आवेदन में आदेश उसी दिन सुनाए जाने चाहिए. अगर बेल आवेदन सुरक्षित रखे गए हैं, तो उन्हें अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए.

कई निर्देश जारी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को बताया जाना चाहिए. बेंच ने कहा कि विचाराधीन कैदी या दोषी को बेहतर होगा कि उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन रिहा कर दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आपराधिक अपील या मृत्यु संदर्भ में फैसला सुरक्षित रखा गया है और अपील करने वाला हिरासत में है तो बेंच फैसला सुरक्षित रखने के 7 दिनों के अंदर पार्टियों से सफाई मांग सकती है.

बेंच ने कहा कि दूसरे मामलों में, फैसला सुरक्षित रखने की तारीख से एक महीने के बाद सफाई नहीं मांगी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बेंच को लगता है कि फैसला सुनाने में किसी भी देरी से पार्टियों को मुश्किल हो सकती है और तत्काल आदेश की जरूरत है, तो ऑपरेटिव हिस्सा कोर्ट में सुनाया जा सकता है. ऐसे में फैसला 7 दिनों या ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के अंदर अपलोड किया जाना चाहिए.

बेंच ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण (सशरीर प्रस्तुत करना) मामले, आपराधिक अपील जिनसे बरी हो जाते हैं, डेमोलिशन से जुड़े मामले वगैरह शामिल हो सकते हैं.

यह मामला अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के चार दोषियों की याचिका से निकला है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी आपराधिक अपील, जो झारखंड हाई कोर्ट ने 2022 में रिजर्व की थीं, बिना फैसले के दो से तीन साल तक लंबित रहीं.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस तरह की देरी संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिसमें तेजी से ट्रायल का अधिकार भी शामिल है.

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