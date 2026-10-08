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दवा कंपनियां डॉक्टरों को नहीं दे पाएंगी महंगे तोहफे और विदेश यात्राओं के ऑफर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह निर्देश

सुप्रीम कोर्ट. ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को कीमती तोहफे, विदेश यात्राएं और अन्य मुफ्त चीजें (फ्रीबीज) देकर अपनी कंपनी की दवाएं लिखवाने के खेल पर अब पूरी तरह लगाम लगने वाली है. दवा कंपनियां इस तरह के गलत या अनैतिक तरीकों से अपनी दवाओं का प्रचार न करें, इसके लिए अब एक विशेष समिति बनेगी. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को इस कमेटी का गठन करने का सख्त निर्देश दिया है.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि वह कोर्ट के पुराने निर्देशों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी का गठन करे. यह समिति उन सुझावों पर विचार करेगी और उपायों की सिफारिश करेगी जिससे इन गलत तरीकों पर रोक लगाई जा सके.