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EPFO और PAN मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश; जानिए सब कुछ

हैदराबादः क्या आपकी सहमति और बिना किसी ओटीपी (OTP) के कोई निजी कंपनी आपके पीएफ (EPFO) खाते और पैन (PAN) कार्ड से जुड़ा संवेदनशील डेटा देख सकती है या उसका व्यापारिक इस्तेमाल कर सकती है? देश की सर्वोच्च अदालत ने इस गंभीर खतरे पर कड़ा संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस विस्तृत आवेदन (रिप्रेजेंटेशन) पर गंभीरता से विचार करने और चार महीने के भीतर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिसमें प्राइवेट वेरिफिकेशन कंपनियों द्वारा EPFO/UAN और PAN-लिंक्ड रोजगार व वित्तीय डेटा के अनधिकृत इस्तेमाल और व्यावसायिक शोषण का आरोप लगाया गया है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली पीठ के इस निर्देश ने भारत में डिजिटल निजता और सरकारी डेटा की सुरक्षा को लेकर एक नई कानूनी बहस छेड़ दी है.इए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला, सरकार को मिले निर्देश और इसके पीछे के तकनीकी व कानूनी तथ्य...

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रुचि कोहली ने अदालत में पक्ष रखा. इस याचिका में मांग की गई है कि EPFO/UAN से जुड़े रोजगार के आंकड़ों, पैन (PAN) कार्ड की जानकारियों, आयकर रिटर्न (ITR), फॉर्म 26AS और एआईएस (AIS) से जुड़े वित्तीय डेटा को बिना अनुमति देखने, साझा करने, उजागर करने, ट्रांसफर करने या इसका दुरुपयोग करने पर तुरंत रोक लगाई जाए.

याचिका के मुख्य बिंदु

इस जनहित याचिका में रोजगार और वित्तीय स्थिति से जुड़े संवेदनशील डेटा (विशेष रूप से EPFO/UAN और PAN से जुड़ी जानकारियां, साथ ही ITR/फॉर्म 26AS/AIS से जुड़े डेटा) को बिना अनुमति देखने, साझा करने, उजागर करने, ट्रांसफर करने या इसका दुरुपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ता ने चिंता जताई कि निजी जांच एजेंसियां (वेरिफिकेशन कंपनियां) "EPFO पासबुक API" और "फॉर्म 26AS API" जैसी सेवाओं के माध्यम से, कभी-कभी बिना स्पष्ट सहमति या OTP वेरिफिकेशन के, इस तरह के डेटा तक पहुंच रही हैं और इसका व्यावसायिक फायदा उठा रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य आधिकारिक प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की विस्तृत मांगों पर विचार करने और EPFO व आयकर विभाग द्वारा एकत्र किए गए डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश देते हुए इस याचिका का निपटारा कर दिया.

अदालत ने अनुरोध किया है कि इस मामले पर एक व्यापक निर्णय लिया जाए, और इसके लिए अधिमानतः चार महीने का समय तय किया गया है.

इस जनहित याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का हवाला दिया गया है, जिसमें निजता के अधिकार (right to privacy) और व्यक्तिगत डेटा को गैर-कानूनी रूप से उजागर होने से बचाने पर जोर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने एक बिना नियम-कानून के चल रहे डिजिटल रोजगार-सत्यापन (एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन) सिस्टम की बात उठाई, जहां निजी कंपनियां व्यावसायिक फायदों के लिए सरकार के पास मौजूद डेटा तक पहुंच बना सकती हैं और उनका मिलान कर सकती हैं.

इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय, EPFO, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), CERT-In, वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) सहित विभिन्न सरकारी निकायों को शिकायतें/आवेदन भेजे गए थे. उनसे यह जांच करने का आग्रह किया गया था कि इस तरह के डेटा तक पहुंच कैसे बनाई जा रही है और क्या सिस्टम में कोई कमियां हैं या उचित सहमति तंत्र की कमी है.

याचिकाकर्ता ने उदाहरण दिया कि कुछ निजी वेरिफिकेशन सिस्टम में, केवल पैन (PAN) और यूएएन (UAN) की जानकारी देकर किसी व्यक्ति के रोजगार का पूरा इतिहास निकाला जा सकता है, जिसके लिए किसी ओटीपी (OTP) या स्पष्ट सहमति की जरूरत नहीं होती. यह डेटा निजता के उल्लंघन का एक बड़ा संकेत है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि केंद्र सरकार को इन आवेदनों पर विचार करने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया. उम्मीद जताई गई है कि डेटा के दुरुपयोग और निजता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चार महीने के भीतर एक व्यापक निर्णय लिया जाएगा. केंद्र सरकार को विस्तृत आवेदनों पर विचार करने और एक तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश देकर, सुप्रीम कोर्ट ने संभावित डेटा निजता के उल्लंघन को रोकने और संवेदनशील व्यक्तिगत व वित्तीय जानकारियों की सुरक्षा को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

EPFO और PAN सिस्टम में डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी कदम