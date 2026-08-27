EPFO और PAN मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश; जानिए सब कुछ
सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को EPFO/UAN और PAN-लिंक्ड डेटा के कथित उल्लंघन पर रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने का निर्देश दिया.
Published : August 27, 2026 at 4:01 PM IST
हैदराबादः क्या आपकी सहमति और बिना किसी ओटीपी (OTP) के कोई निजी कंपनी आपके पीएफ (EPFO) खाते और पैन (PAN) कार्ड से जुड़ा संवेदनशील डेटा देख सकती है या उसका व्यापारिक इस्तेमाल कर सकती है? देश की सर्वोच्च अदालत ने इस गंभीर खतरे पर कड़ा संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस विस्तृत आवेदन (रिप्रेजेंटेशन) पर गंभीरता से विचार करने और चार महीने के भीतर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिसमें प्राइवेट वेरिफिकेशन कंपनियों द्वारा EPFO/UAN और PAN-लिंक्ड रोजगार व वित्तीय डेटा के अनधिकृत इस्तेमाल और व्यावसायिक शोषण का आरोप लगाया गया है.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली पीठ के इस निर्देश ने भारत में डिजिटल निजता और सरकारी डेटा की सुरक्षा को लेकर एक नई कानूनी बहस छेड़ दी है.इए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला, सरकार को मिले निर्देश और इसके पीछे के तकनीकी व कानूनी तथ्य...
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रुचि कोहली ने अदालत में पक्ष रखा. इस याचिका में मांग की गई है कि EPFO/UAN से जुड़े रोजगार के आंकड़ों, पैन (PAN) कार्ड की जानकारियों, आयकर रिटर्न (ITR), फॉर्म 26AS और एआईएस (AIS) से जुड़े वित्तीय डेटा को बिना अनुमति देखने, साझा करने, उजागर करने, ट्रांसफर करने या इसका दुरुपयोग करने पर तुरंत रोक लगाई जाए.
याचिका के मुख्य बिंदु
- इस जनहित याचिका में रोजगार और वित्तीय स्थिति से जुड़े संवेदनशील डेटा (विशेष रूप से EPFO/UAN और PAN से जुड़ी जानकारियां, साथ ही ITR/फॉर्म 26AS/AIS से जुड़े डेटा) को बिना अनुमति देखने, साझा करने, उजागर करने, ट्रांसफर करने या इसका दुरुपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
- याचिकाकर्ता ने चिंता जताई कि निजी जांच एजेंसियां (वेरिफिकेशन कंपनियां) "EPFO पासबुक API" और "फॉर्म 26AS API" जैसी सेवाओं के माध्यम से, कभी-कभी बिना स्पष्ट सहमति या OTP वेरिफिकेशन के, इस तरह के डेटा तक पहुंच रही हैं और इसका व्यावसायिक फायदा उठा रही हैं.
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य आधिकारिक प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की विस्तृत मांगों पर विचार करने और EPFO व आयकर विभाग द्वारा एकत्र किए गए डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश देते हुए इस याचिका का निपटारा कर दिया.
- अदालत ने अनुरोध किया है कि इस मामले पर एक व्यापक निर्णय लिया जाए, और इसके लिए अधिमानतः चार महीने का समय तय किया गया है.
इस जनहित याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का हवाला दिया गया है, जिसमें निजता के अधिकार (right to privacy) और व्यक्तिगत डेटा को गैर-कानूनी रूप से उजागर होने से बचाने पर जोर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने एक बिना नियम-कानून के चल रहे डिजिटल रोजगार-सत्यापन (एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन) सिस्टम की बात उठाई, जहां निजी कंपनियां व्यावसायिक फायदों के लिए सरकार के पास मौजूद डेटा तक पहुंच बना सकती हैं और उनका मिलान कर सकती हैं.
इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय, EPFO, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), CERT-In, वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) सहित विभिन्न सरकारी निकायों को शिकायतें/आवेदन भेजे गए थे. उनसे यह जांच करने का आग्रह किया गया था कि इस तरह के डेटा तक पहुंच कैसे बनाई जा रही है और क्या सिस्टम में कोई कमियां हैं या उचित सहमति तंत्र की कमी है.
याचिकाकर्ता ने उदाहरण दिया कि कुछ निजी वेरिफिकेशन सिस्टम में, केवल पैन (PAN) और यूएएन (UAN) की जानकारी देकर किसी व्यक्ति के रोजगार का पूरा इतिहास निकाला जा सकता है, जिसके लिए किसी ओटीपी (OTP) या स्पष्ट सहमति की जरूरत नहीं होती. यह डेटा निजता के उल्लंघन का एक बड़ा संकेत है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि केंद्र सरकार को इन आवेदनों पर विचार करने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया. उम्मीद जताई गई है कि डेटा के दुरुपयोग और निजता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चार महीने के भीतर एक व्यापक निर्णय लिया जाएगा. केंद्र सरकार को विस्तृत आवेदनों पर विचार करने और एक तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश देकर, सुप्रीम कोर्ट ने संभावित डेटा निजता के उल्लंघन को रोकने और संवेदनशील व्यक्तिगत व वित्तीय जानकारियों की सुरक्षा को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
EPFO और PAN सिस्टम में डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी कदम
- सहमति ढांचे को मजबूत करनाः EPFO/UAN और PAN से जुड़े डेटा तक किसी भी तरह की पहुंच के लिए अनिवार्य रूप से ओटीपी (OTP) आधारित या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित नागरिक हर बार डेटा देखने या वेरिफिकेशन के अनुरोध के लिए अपनी स्पष्ट सहमति दे.
- APIs का ऑडिट और निगरानीः कमियों और अनधिकृत जुड़ाव की पहचान करने के लिए सभी APIs (जैसे "EPFO पासबुक API" और "फॉर्म 26AS API") का एक विस्तृत ऑडिट करना.
- कानूनी और नियामक ढांचाः EPFO और PAN डेटा के वैध उपयोगों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए कानूनों को बनाना या उनमें सुधार करना, जिसमें बिना अनुमति डेटा देखने, साझा करने या इसके व्यावसायिक दुरुपयोग के लिए कड़े दंड का प्रावधान हो.
- जागरूकता और प्रशिक्षणः संवेदनशील डेटा साझा करने के खतरों और वेरिफिकेशन के सही तरीकों के बारे में नागरिकों और संगठनों के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना.
- तकनीकी सुरक्षा उपायः सरकारी डेटाबेस के भीतर उन्नत एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू करना, ताकि बिना अनुमति के डेटा निकालने या उसका मिलान करने से रोका जा सके.
- शिकायत निवारण तंत्रः EPFO/UAN और PAN से जुड़े डेटा के संदिग्ध लीक या दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों हेतु एक समर्पित शिकायत निवारण सेल की स्थापना करना.
- CERT-In और MeitY के साथ सहयोगः रोजगार और वित्तीय डेटा प्रणालियों की सुरक्षा की नियमित जांच और उसे प्रमाणित करने के लिए CERT-In और MeitY जैसी साइबर सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करना.
- निजी वेरिफिकेशन कंपनियों पर प्रतिबंधः जब तक निजी कंपनियां मजबूत सहमति और सुरक्षा नियमों का पालन न करें, तब तक उनके द्वारा रोजगार सत्यापन के लिए सरकारी डेटा तक पहुंचने पर रोक लगाना या उसे कड़ाई से नियंत्रित करना.
डेटा सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के फायदे
- सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई: यह निर्देश केंद्र सरकार को संवेदनशील रोजगार और वित्तीय डेटा तक अनधिकृत पहुंच और इसके दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूर करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इस मुद्दे को नजरअंदाज न किया जाए.
- डेटा निजता की चिंताओं को मान्यता: अदालत ने वैधानिक डेटा तक बिना नियम-कानून के होने वाली पहुंच से जुड़े निजता के खतरों की गंभीरता को स्वीकार किया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 के तहत डेटा सुरक्षा के महत्व को और मजबूत करता है.
- प्रणालीगत समीक्षा को बढ़ावा: विस्तृत आवेदनों पर विचार करने का निर्देश देकर, यह आदेश डेटा को संभालने के तरीकों में मौजूद तकनीकी, कानूनी और प्रक्रियात्मक कमियों की व्यापक समीक्षा को बढ़ावा देता है.
- तय समय सीमा में जवाब: अदालत द्वारा चार महीने के भीतर निर्णय लेने की प्राथमिकता तय करने से अधिकारियों में तत्परता और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है.
- मजबूत सुरक्षा उपायों की संभावना: यह प्रक्रिया भविष्य में होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक कड़े सहमति ढांचे, बेहतर निगरानी और कानूनी सुधारों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का क्या हो सकता है असर
- तुरंत कोई रोक या राहत नहींः अदालत ने बिना अनुमति के डेटा तक पहुंच या इसके व्यावसायिक दुरुपयोग को तुरंत रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया, जिसका मतलब है कि समीक्षा अवधि के दौरान संभावित दुरुपयोग जारी रह सकता है.
- लागू होने में अनिश्चितताः इस निर्देश का असर पूरी तरह से सरकार की इच्छाशक्ति और इन आवेदनों पर कार्रवाई करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है. किसी ठोस कार्रवाई या सुधार की कोई पक्की गारंटी नहीं है.
- संभावित देरीः यद्यपि चार महीने की समय सीमा का सुझाव दिया गया है, लेकिन नौकरशाही प्रक्रियाओं के कारण सार्थक कार्रवाई में देरी हो सकती है या मामले की गंभीरता कम हो सकती है.
- सीमित न्यायिक निगरानीः याचिका का निपटारा करके और मामले को कार्यपालिका पर छोड़कर, अदालत ने अपनी सीधी निगरानी कम कर दी है, जिससे सरकार के जवाब की गंभीरता प्रभावित हो सकती है.
- कार्रवाई का दायरा तय न होनाः इस निर्देश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, जिससे किसी बड़े बदलाव के बजाय केवल नाममात्र या प्रतीकात्मक कार्रवाई की गुंजाइश बनी रहती है.
EPFO/UAN और PAN से जुड़े डेटा में कथित सेंधमारी और उसके दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश, भारत में भविष्य के डेटा निजता मुकदमों की दिशा और रूपरेखा को तय कर सकता है.
डेटा निजता को मौलिक अधिकार के रूप में न्यायिक मान्यताः संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 (समानता का अधिकार, आजीविका/पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार और निजता का अधिकार) का हवाला देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की सहमति, डेटा निजता के दावों के संवैधानिक आधार को मजबूत करती है. यह भविष्य के याचिकाकर्ताओं के लिए डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में पेश करने का एक उदाहरण (नजीर) पेश करता है.
प्रणालीगत और नीति-आधारित मुकदमों को बढ़ावाः केंद्र सरकार को विस्तृत आवेदनों पर विचार करने और प्रणालीगत कार्रवाई करने का निर्देश देकर, अदालत ने यह संकेत दिया है कि डेटा निजता के मुद्दों के लिए अक्सर केवल व्यक्तिगत समाधानों के बजाय व्यापक नीतिगत कदमों की आवश्यकता होती है. इससे नियामक या प्रणालीगत सुधारों की मांग करने वाली और अधिक जनहित याचिकाओं तथा सामूहिक मुकदमों को बढ़ावा मिल सकता है.
सहमति और वैध पहुंच पर जोरः अदालत ने स्पष्ट सहमति या मजबूत प्रमाणीकरण के बिना डेटा तक पहुंच बनाने की चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित किया. सहमति के इस ढांचे पर ध्यान केंद्रित होने से भविष्य के मुकदमों पर असर पड़ सकता है, जिससे सरकारी और निजी दोनों डेटा प्रणालियों में सहमति तंत्र की पर्याप्तता की बारीकी से जांच की जा सकेगी.
विधायी और नियामक बदलाव के लिए उत्प्रेरकः यह निर्देश सरकार को डेटा सुरक्षा कानूनों और तकनीकी सुरक्षा उपायों को लागू करने या उन्हें मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो आगे चलकर न्यायिक समीक्षा या कानूनी प्रवर्तन का विषय बन सकते हैं.
सरकारी जवाबदेही के स्तर को बढ़ानाः सरकार से एक व्यापक और समयबद्ध जवाब की अदालत की उम्मीद, डेटा सुरक्षा मामलों में कार्यपालिका की जवाबदेही का एक मानक तय करती है. भविष्य के याचिकाकर्ता डेटा निजता की शिकायतों पर सरकार से समय पर और ठोस कार्रवाई की मांग करने के लिए इस मामले का हवाला दे सकते हैं.
संभावित सीमाएंः चूंकि अदालत ने तुरंत कोई राहत नहीं दी और न ही किसी अनिवार्य कार्रवाई का निर्देश दिया, इसलिए भविष्य के याचिकाकर्ताओं को और अधिक ठोस अदालती हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए अपनी जनहित याचिकाओं (PILs) के साथ निरंतर हो रहे नुकसान या सरकारी निष्क्रियता के सबूत भी जोड़ने पड़ सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश न्यायिक चिंता जताकर, कार्यपालिका की जवाबदेही तय करके और प्रणालीगत सुधारों को बढ़ावा देकर भारत में डेटा निजता कानून को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है. यह संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए भविष्य के मुकदमों, नीति निर्माण और नियामक कार्रवाइयों की आधारशिला रखता है.
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