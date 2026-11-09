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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की नहीं हुुई पालना, आधी रात के बाद भी जमकर हुई आतिशबाजी, दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई जहरीली

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में जमकर हुई आतिशबाजी ( Etv Bharat )

नई दिल्लीः दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों व निर्धारित समय-सीमा के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में आधी रात के बाद तक जमकर आतिशबाजी होती रही. इसका असर त्योहार के अगले दिन हवा की गुणवत्ता पर भी दिखाई दिया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक 9 नवंबर 2026 की सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 दर्ज किया गया, जबकि दीपावली वाले दिन यह 376 और 7 नवंबर को 369 था. एनसीआर में गाजियाबाद का AQI 371, नोएडा का 338, फरीदाबाद का 323 व गुरुग्राम का 309 दर्ज किया गया है.

लोगों ने दिवाली के मौके पर लोगों के बेपरवाह होकर जमकर आतिशबाजी की , लोगों के इस बेपरवाही के मद्पदेनजर पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया को जरिए लोगों से अपील कि और कहा हे कि समय का रखें मान, पर्यावरण का रखें ध्यान! पटाखे जलाने की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। अब पटाखे न जलाएँ। नियमों का पालन कर दिल्ली को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें.