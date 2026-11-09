सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की नहीं हुुई पालना, आधी रात के बाद भी जमकर हुई आतिशबाजी, दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई जहरीली
दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों व निर्धारित समय-सीमा के बावजूद लोगों ने आधीरात के बाद जमकर की आतिशबाजी
Published : November 9, 2026 at 7:49 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 8:12 AM IST
नई दिल्लीः दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों व निर्धारित समय-सीमा के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में आधी रात के बाद तक जमकर आतिशबाजी होती रही. इसका असर त्योहार के अगले दिन हवा की गुणवत्ता पर भी दिखाई दिया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक 9 नवंबर 2026 की सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 दर्ज किया गया, जबकि दीपावली वाले दिन यह 376 और 7 नवंबर को 369 था. एनसीआर में गाजियाबाद का AQI 371, नोएडा का 338, फरीदाबाद का 323 व गुरुग्राम का 309 दर्ज किया गया है.
लोगों ने दिवाली के मौके पर लोगों के बेपरवाह होकर जमकर आतिशबाजी की , लोगों के इस बेपरवाही के मद्पदेनजर पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया को जरिए लोगों से अपील कि और कहा हे कि समय का रखें मान, पर्यावरण का रखें ध्यान! पटाखे जलाने की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। अब पटाखे न जलाएँ। नियमों का पालन कर दिल्ली को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें.
बता दें कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर पहले ही समय-सीमा तय कर दी गई थी. दिल्ली-NCR में सिर्फ 7 और 8 नवंबर को ही प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति थी. इसके अब पटाखे जलाने की तय समय-सीमा खत्म हो चुकी है. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अब पटाखे न जलाएं.
🪔 समय का रखें मान, पर्यावरण का रखें ध्यान! पटाखे जलाने की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। अब पटाखे न जलाएँ। नियमों का पालन कर दिल्ली को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें। जिम्मेदार नागरिक बनें, दूसरों के लिए भी मिसाल बनें। @LtGovDelhi #DelhiPolice #SafeDiwali— Delhi Police (@DelhiPolice) November 8, 2026
राजधानी दिल्ली के अंदर के 15 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जिसमें सोनिया विहार 457 के साथ सबसे प्रदूषित रहा. पिछले चार वर्षों के आंकड़े भी बताते हैं कि दीपावली के बाद दिल्ली की हवा लगातार गंभीर प्रदूषण की चपेट में रही है.
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