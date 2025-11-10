ETV Bharat / bharat

'अनुकूल आदेश न मिलने पर न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का बढ़ रहा चलन': CJI

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस प्रवृत्ति पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें वादी अपने पक्ष में फैसला न देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक और घिनौने आरोप लगाते हैं. कोर्ट ने एक मामले में अवमानना ​​की कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि "कानून की गरिमा किसी को दंडित करने में नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने वाले को क्षमा करने में निहित है."

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष आया. सर्वोच्च न्यायालय ने एन पेड्डी राजू और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले दो वकीलों के खिलाफ शुरू किए गए अदालत की अवमानना ​​के आपराधिक मामले को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं. पीठ ने मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने दोषी वादी और वकीलों द्वारा मांगी गई क्षमा याचना स्वीकार कर ली है.

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि अनुकूल आदेश न मिलने पर न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाने का चलन बढ़ रहा है. पीठ ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे, ने माफी स्वीकार कर ली है. इस पृष्ठभूमि में वह आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगी. पीठ ने कहा कि वकीलों को किसी भी अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.

क्या है अवमानना का मामलाः