'अनुकूल आदेश न मिलने पर न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का बढ़ रहा चलन': CJI
कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि कानून की गरिमा किसी को दंडित करने में नहीं, बल्कि क्षमा करने में है.
By Sumit Saxena
Published : November 10, 2025 at 3:35 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस प्रवृत्ति पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें वादी अपने पक्ष में फैसला न देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक और घिनौने आरोप लगाते हैं. कोर्ट ने एक मामले में अवमानना की कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि "कानून की गरिमा किसी को दंडित करने में नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने वाले को क्षमा करने में निहित है."
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष आया. सर्वोच्च न्यायालय ने एन पेड्डी राजू और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले दो वकीलों के खिलाफ शुरू किए गए अदालत की अवमानना के आपराधिक मामले को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं. पीठ ने मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने दोषी वादी और वकीलों द्वारा मांगी गई क्षमा याचना स्वीकार कर ली है.
मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि अनुकूल आदेश न मिलने पर न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोप लगाने का चलन बढ़ रहा है. पीठ ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे, ने माफी स्वीकार कर ली है. इस पृष्ठभूमि में वह आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगी. पीठ ने कहा कि वकीलों को किसी भी अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.
क्या है अवमानना का मामलाः
अवमानना का मामला तब शुरू किया गया जब शीर्ष अदालत ने पाया कि उन्होंने एक मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए थे.
एन पेड्डी राजू और दो वकीलों ने पहले आरोप लगाया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के एक मामले में उच्च न्यायालय से राहत मिलने के मामले में न्याय के पटरी से उतरने की संभावना है. राजू ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका में यह आरोप लगाया है, जिसमें मामले को तेलंगाना उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है.
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे आरोपों की निंदा की थी और राजू तथा दोनों वकीलों को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया था. अगस्त में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजू और उनके वकीलों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष माफी मांगने का निर्देश दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि माफी स्वीकार करना या अस्वीकार करना न्यायाधीश पर निर्भर करेगा.
इसे भी पढ़ेंः BRS विधायकों का मामला: तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ SC में अवमानना याचिका