सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अनुकंपा पर नौकरी लेने के बाद फिर से ऊंची पोस्ट नहीं मांग सकते आश्रित
जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा-"एक बार इस्तेमाल किए गए अधिकार को बार-बार इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
By Sumit Saxena
Published : December 13, 2025 at 3:12 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाती है, तो उसका यह अधिकार पूरा हो जाता है. इसके बाद, वह ऊंची पोस्ट पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि, "नहीं तो, यह 'कभी न खत्म होने वाली दया' का मामला बन जाएगा."
जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा कि "एक बार इस्तेमाल किए गए अधिकार को बार-बार इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती." बेंच ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता उन दिवंगत कर्मचारियों के वारिस हैं, जिन्हें उनके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था.
बेंच ने 12 दिसंबर को दिए अपने फैसले में कहा, "अनुकंपा नियुक्तियों के पीछे का असली मकसद पूरा करने के लिए उनकी नियुक्ति अपने आप में एक पर्याप्त राहत थी. ऊंची पोस्ट पर नियुक्ति की आगे की मांग केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि किसी अन्य समान व्यक्ति को वह लाभ मिला था. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी अथॉरिटी द्वारा की गई गलती को वैध नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसे अन्य समान व्यक्तियों तक बढ़ाकर और आगे बढ़ाया जा सकता है."
तमिलनाडु प्रशासन की ओर से पेश हुए एक वकील ने तर्क दिया कि एक बार जब किसी दिवंगत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को एक खास पद पर नौकरी की पेशकश की जाती है और वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो बाद में वह अपनी बेहतर शिक्षा (योग्यता) के आधार पर यह दावा करते हुए पलट नहीं सकता कि वह एक ऊंचे पद का हकदार है.
बेंच ने इस बात पर गौर किया कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी सिर्फ मानवीय कारणों से दी जाती है. बेंच ने कहा कि एक बार जब दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती है, तो इसका मकसद (उद्देश्य) पूरी तरह से पूरा हो जाता है. "इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि उन्हें ऊंचे पद पर आगे की नियुक्ति के लिए दोबारा मौका दिया जाए, मान्य नहीं है."
बेंच ने कहा कि एक बार जब अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन पर विचार करने का आवेदक का अधिकार पूरा हो जाता है, तो आगे और विचार करने की जरूरत नहीं है. बेंच ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का इस्तेमाल केवल इस आधार पर वरिष्ठता (seniority) में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में नहीं किया जा सकता कि वह (आश्रित) उस पद के लिए योग्य है.
बेंच ने कहा कि एक बार इस्तेमाल किए गए अधिकार को बार-बार इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे यह कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन जाए. बेंच ने कहा, "अनुकंपा के आधार पर पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी भी ऊंचे पद के लिए योग्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उस पद पर नियुक्त होने का अधिकार है."
बेंच ने कह, "यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिवंगत कर्मचारी का आश्रित, भले ही योग्य हो, अनुकंपा के आधार पर किसी भी पद पर अधिकार के रूप में नियुक्ति का हकदार नहीं है. विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर की गई ऐसी नियुक्तियों को, नियुक्ति के सामान्य नियमों का अपवाद (exceptions) माना जाना चाहिए."
क्या है मामलाः
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रशासन की दो अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाया. इन याचिकाओं में मद्रास हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी जिनमें दो लोगों को, जो पहले सफाईकर्मी (sweepers) के रूप में काम करते थे, उन्हें अनुकंपा के आधार पर जूनियर असिस्टेंट के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया गया था.
बेंच ने कहा कि स्थापित कानून के अनुसार, यह माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सरकारी नौकरियों के सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलने चाहिए. बेंच ने कहा कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु के बाद, उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को उस पद पर नौकरी की पेशकश की गई थी जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था.
इसे भी पढ़ेंः