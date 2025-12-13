ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अनुकंपा पर नौकरी लेने के बाद फिर से ऊंची पोस्ट नहीं मांग सकते आश्रित

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाती है, तो उसका यह अधिकार पूरा हो जाता है. इसके बाद, वह ऊंची पोस्ट पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि, "नहीं तो, यह 'कभी न खत्म होने वाली दया' का मामला बन जाएगा."

जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा कि "एक बार इस्तेमाल किए गए अधिकार को बार-बार इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती." बेंच ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता उन दिवंगत कर्मचारियों के वारिस हैं, जिन्हें उनके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था.

बेंच ने 12 दिसंबर को दिए अपने फैसले में कहा, "अनुकंपा नियुक्तियों के पीछे का असली मकसद पूरा करने के लिए उनकी नियुक्ति अपने आप में एक पर्याप्त राहत थी. ऊंची पोस्ट पर नियुक्ति की आगे की मांग केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि किसी अन्य समान व्यक्ति को वह लाभ मिला था. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी अथॉरिटी द्वारा की गई गलती को वैध नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसे अन्य समान व्यक्तियों तक बढ़ाकर और आगे बढ़ाया जा सकता है."

तमिलनाडु प्रशासन की ओर से पेश हुए एक वकील ने तर्क दिया कि एक बार जब किसी दिवंगत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को एक खास पद पर नौकरी की पेशकश की जाती है और वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो बाद में वह अपनी बेहतर शिक्षा (योग्यता) के आधार पर यह दावा करते हुए पलट नहीं सकता कि वह एक ऊंचे पद का हकदार है.

बेंच ने इस बात पर गौर किया कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी सिर्फ मानवीय कारणों से दी जाती है. बेंच ने कहा कि एक बार जब दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती है, तो इसका मकसद (उद्देश्य) पूरी तरह से पूरा हो जाता है. "इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि उन्हें ऊंचे पद पर आगे की नियुक्ति के लिए दोबारा मौका दिया जाए, मान्य नहीं है."



बेंच ने कहा कि एक बार जब अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन पर विचार करने का आवेदक का अधिकार पूरा हो जाता है, तो आगे और विचार करने की जरूरत नहीं है. बेंच ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का इस्तेमाल केवल इस आधार पर वरिष्ठता (seniority) में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में नहीं किया जा सकता कि वह (आश्रित) उस पद के लिए योग्य है.