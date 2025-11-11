सुप्रीम कोर्ट ने ISIS विचारधारा फैलाने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
By Sumit Saxena
Published : November 11, 2025 at 5:32 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के एक दिन बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. उस पर आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश का कथित रूप से हिस्सा होने का आरोप है.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष यह मामला आया. पीठ सैयद मामूर अली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे कर रहे थे. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि कल की घटनाओं के बाद इस मामले पर बहस करने के लिए यह सबसे अच्छी सुबह नहीं है.
पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "संदेश भेजने के लिए यह सबसे अच्छी सुबह है..." पीठ ने कहा कि यह सर्वमान्य तथ्य है कि अभियुक्तों के पास से भड़काऊ सामग्री बरामद हुई थी. वकील ने जवाब दिया कि वह केवल इस्लामी साहित्य था. पीठ ने वकील से कहा कि उनके मुवक्किल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप पर आईएसआईएस के झंडे जैसा ही झंडा देखा गया था.
पीठ ने पूछा, "गवाह की बात तो छोड़िए, बरामदगी का क्या? आपने आईएसआईएस जैसा ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है. इसके पीछे क्या मंशा है?" दवे ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि साजिश के अर्थ में सिर्फ योजना बनाना ही काफी नहीं है और उन्होंने आगे कहा कि उनका मुवक्किल दो साल से ज़्यादा समय से जेल में है.
पीठ ने कहा कि उस पर गंभीर आरोप हैं. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पर देश में आतंक का घेरा बनाने का आरोप है. दवे ने कहा कि कोई आरडीएक्स या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है और आरोपी 70 प्रतिशत विकलांग है. वह पहले ही ढाई साल हिरासत में बिता चुका है.
दलीलें सुनने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मुकदमा दो साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. अगर यह इस समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता जमानत के लिए फिर से आवेदन कर सकता है, बशर्ते मुकदमे में देरी उसकी वजह से न हुई हो.
