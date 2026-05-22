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दिल्ली दंगा मामला के इन दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है राहत! जानिए कौन हैं ये चेहरे?

कोर्ट की दो टूक टिप्पणी: सिर्फ यूएपीए लगने से त्वरित सुनवाई का अधिकार खत्म नहीं होता; 'दोषी साबित होने तक बेगुनाह मानना' समाज की आधारशिला.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : May 22, 2026 at 3:56 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह पूरी संभावना के साथ 2020 के दिल्ली दंगों के दो आरोपियों को जमानत देने पर विचार करेगा. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने यह भी कहा कि वह कानून के सवाल को एक बड़ी पीठ के पास भेजने की पुलिस की दलील पर भी विचार करेगी.

अदालत में वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अब्दुल खालिद सैफी का और वकील महमूद प्राचा ने तस्लीम अहमद का पक्ष रखा. पीठ ने वकीलों से कहा कि पूरी संभावना है कि उन्हें यह राहत मिल जाएगी और अदालत आज ही के दिन या 25 मई को इस संबंध में आदेश जारी करेगी.

20 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रथम दृष्टया आरोपियों के पक्ष में रुख अपनाने का संकेत दिया था.

मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA) के तहत जमानत देने का मामला एक बड़ी पीठ के पास विचार के लिए भेजा जा सकता है. पुलिस का कहना था कि इस आतंकवाद-रोधी कानून के तहत मिलने वाली राहत पर लगी कानूनी रोक को लेकर समान अधिकार वाली पीठों के फैसलों में स्पष्ट रूप से विरोधाभास है.

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पिछले फैसले पर आपत्ति जताने के एक दिन बाद आया, जिसमें एक अन्य पीठ ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था. 18 मई के उस फैसले का हवाला देते हुए (दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश) राजू ने मंगलवार को कहा कि यूएपीए जैसे विशेष कानून के मामलों में 'दोषी साबित होने तक बेगुनाह मानने' की अनिवार्य धारणा पीछे छूट जाती है.

18 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यूएपीए (UAPA) के मामलों में भी जमानत ही नियम होना चाहिए. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ इसलिए किसी आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ यह सख्त आतंकवाद-रोधी कानून लगाया गया है. 18 मई के इस फैसले में कहा गया कि 'दोषी साबित होने तक बेगुनाह मानना' कानून के शासन से चलने वाले किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है.

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर के निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए की थी. अंद्राबी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज नारको-टेररिज्म के एक मामले में जून 2020 से हिरासत में थे.

102 पन्नों के इस फैसले में जस्टिस भुयान ने कहा था- "हमें गुलफिशा फातिमा मामले के फैसले के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर आपत्तियां हैं, जिसमें दोनों अपीलकर्ताओं के एक वर्ष की अवधि के लिए जमानत मांगने के अधिकार को पहले ही बंद कर देना भी शामिल है. गुलफिशा फातिमा का फैसला हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि 'नजीब' का फैसला धारा 43-डी(5) से केवल एक सीमित और असाधारण बदलाव है, जो सिर्फ अत्यधिक विषम परिस्थितियों में ही सही ठहराया जा सकता है. 'नजीब' फैसले की टिप्पणियों के इसी महत्व को खोखला किए जाने को लेकर हम चिंतित हैं."

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