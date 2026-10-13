Delhi Protest Crackdown: जज की तबीयत खराब होने के चलते सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाली
दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की कानूनी जांच तेज होने के बीच सुनवाई टाली गई है.
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2026 at 3:24 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन से पहले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने, उन पर हमले करने और सार्वजनिक परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के आरोप वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाल दी. ऐसा पीठ में शामिल एक जज की तबीयत खराब होने के बाद किया गया.
ये मामले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आए. दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की कानूनी जांच तेज होने के बीच सुनवाई टाली गई है. साथ ही, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उससे जुड़े समूहों के शनिवार के प्रदर्शन से पहले परिवहन पर बड़े पैमाने पर रोक लगा दी गई थी.
सुनवाई के दौरान, CJI ने याचिकाकर्ताओं को बताया कि जस्टिस मोहना की तबीयत ठीक नहीं है और दोनों पक्षों के सुनवाई टालने पर सहमत होने के बाद उन्होंने कई याचिकाओं को टाल दिया.
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कोर्ट के पहले के निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना की कार्यवाही में जारी नोटिस के संबंध में, पीठ ने दिल्ली पुलिस और अन्य अधिकारियों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार शाम तक का समय दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी, बशर्ते उनकी फाइलिंग की कमियों को दूर कर लिया जाए.
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव आयोग के कामकाज में कथित गड़बड़ियों को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 10 अन्य नेताओं द्वारा दायर एक अलग याचिका पर, अवैध हिरासत और मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का दावा करने वाली याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी या नहीं.
सोमवार को, CJI सूर्यकांत ने कहा कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक विवादों में नहीं घसीटा जाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत के कामकाज और वकीलों तथा केस लड़ने वालों की आवाजाही में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए.
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच वकीलों को हो रही मुश्किलों पर चिंता जताने वाली याचिकाओं की जांच करने पर सहमति जताई थी. पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन कोर्ट के काम या वकीलों, कर्मचारियों और केस लड़ने वालों की आवाजाही में बाधा डाले बिना होने चाहिए.
पीठ ने वरिष्ठ वकील और SCBA प्रेसिडेंट प्रदीप राय की दलीलों पर ध्यान दिया. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की एक याचिका समेत सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी.
CJI ने कहा, "लोकतांत्रिक गतिविधियां आसानी से होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कामकाज या वकीलों, कोर्ट स्टाफ और केस लड़ने वालों के आने-जाने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए."
CJI ने कहा, "मैंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है. सभी राजनीतिक पार्टियों से भी... कोर्ट को इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए... वकीलों, केस लड़ने वालों, कोर्ट स्टाफ के आने-जाने में कोई बाधा या रुकावट नहीं होनी चाहिए. उन्हें काम करने दिया जाना चाहिए."
यह भी पढ़ें- 'जो अधिकार कमजोरों के काम न आए, वो अधिकार नहीं... बेहतर ब्रांडिंग वाला विशेषाधिकार है': CJI सूर्यकांत