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Delhi Protest Crackdown: जज की तबीयत खराब होने के चलते सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाली

10 अक्टूबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान RAF के जवानों ने एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया. ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन से पहले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने, उन पर हमले करने और सार्वजनिक परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के आरोप वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाल दी. ऐसा पीठ में शामिल एक जज की तबीयत खराब होने के बाद किया गया.

ये मामले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आए. दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की कानूनी जांच तेज होने के बीच सुनवाई टाली गई है. साथ ही, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उससे जुड़े समूहों के शनिवार के प्रदर्शन से पहले परिवहन पर बड़े पैमाने पर रोक लगा दी गई थी.

सुनवाई के दौरान, CJI ने याचिकाकर्ताओं को बताया कि जस्टिस मोहना की तबीयत ठीक नहीं है और दोनों पक्षों के सुनवाई टालने पर सहमत होने के बाद उन्होंने कई याचिकाओं को टाल दिया. CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कोर्ट के पहले के निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना ​​की कार्यवाही में जारी नोटिस के संबंध में, पीठ ने दिल्ली पुलिस और अन्य अधिकारियों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार शाम तक का समय दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी, बशर्ते उनकी फाइलिंग की कमियों को दूर कर लिया जाए. 10 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान RAF जवानों ने एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया. (ANI) हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव आयोग के कामकाज में कथित गड़बड़ियों को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 10 अन्य नेताओं द्वारा दायर एक अलग याचिका पर, अवैध हिरासत और मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का दावा करने वाली याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी या नहीं.