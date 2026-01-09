ETV Bharat / bharat

स्ट्रे डॉग्स पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पर क्रूरता के वीडियो देखने से किया मना

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पर क्रूरता के वीडियो देखने से मना कर दिया.

Supreme Court declines to see videos of cruelty inflicted on dogs
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : January 9, 2026 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि YouTube जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो हैं जिनमें आवारा कुत्ते बच्चों और बूढ़ों पर हमला करते दिख रहे हैं. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया.

सुनवाई के दौरान, कुत्तों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था की ओर से पेश एक सीनियर वकील ने कहा कि क्या आप कुछ वीडियो देख सकते हैं जो उन्होंने साथ में लगाए हैं. वकील ने कुत्तों पर जुल्म होते हुए दिखाने वाले वीडियो की ओर इशारा किया.

बेंच ने कहा कि ऐसे वीडियो हैं जिनमें कुत्ते बच्चों और बूढ़े लोगों पर हमला कर रहे हैं. कुत्तों के पक्ष में पार्टियों की ओर से पेश सीनियर वकील महालक्ष्मी पावनी ने कहा कि जो महिलाएं आवारा कुत्तों को खाना खिलाती हैं, उन्हें लोग परेशान कर रहे हैं. उन्होंने खाना खिलाने वाली और देखभाल करने वाली महिलाओं की बुरी हालत पर रोशनी डाली. उन्होंने कहा कि पहले के आदेशों की आड़ में, एंटी-फीडर विजिलेंट थे और वे महिलाओं को परेशान कर रहे थे.

इस पर बेंच ने कहा कि अगर वे महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो FIR दर्ज करें. वकील ने जवाब दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही हैं. इस पर बेंच ने वकील से संबंधित हाई कोर्ट में जाने को कहा.

वकील शादान फरासत ने कहा कि राज्य की नाकामी की वजह से आवारा कुत्ते एक मुद्दा बन गए हैं और यह एक ऐसा मामला है जहां राज्य पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर के बीच बैलेंस बनाने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए. फरासत ने राज्य द्वारा म्युनिसिपल अधिकारियों की मदद से ABC नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया.

वहीं, वकील माधवी दीवान ने भी आवारा कुत्तों के मुद्दे के बारे में सुझाव दिए. एक और वकील ने कहा कि कुत्तों की पहचान करने के लिए कॉलर पर कलर कोडिंग की जा सकती है कि किसने पहले काटा है वगैरह... उन्होंने बताया कि यह प्रैक्टिस जॉर्जिया, आर्मेनिया वगैरह जैसे देशों में की गई है. हालांकि, बेंच ने जवाब दिया, उन देशों की आबादी कितनी है... वकील, कृपया रियलिस्टिक बनें.

एक डॉग वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि बॉम्बे में कैप्चर-स्टरलाइज-वैक्सीनेट-रिलीज (CSVR) के मामले में अच्छे नतीजे देखे गए. उन्होंने कहा कि स्टरलाइजेशन प्रोग्राम गुस्सैल व्यवहार पर कंट्रोल के साथ-साथ चलता है. सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के मुद्दे से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था. सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: आवारा कुत्ते मामलाः SC ने कहा, सड़कों से हर कुत्ते को हटाने का निर्देश नहीं दिया

TAGGED:

HEARING ON STRAY DOGS
SUPREME COURT
STRAY DOGS ATTACKING CHILDREN
DOG ISSUE IN SUPREME COURT
STRAY DOG HEARING IN SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.