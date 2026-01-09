ETV Bharat / bharat

स्ट्रे डॉग्स पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पर क्रूरता के वीडियो देखने से किया मना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि YouTube जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो हैं जिनमें आवारा कुत्ते बच्चों और बूढ़ों पर हमला करते दिख रहे हैं. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, कुत्तों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था की ओर से पेश एक सीनियर वकील ने कहा कि क्या आप कुछ वीडियो देख सकते हैं जो उन्होंने साथ में लगाए हैं. वकील ने कुत्तों पर जुल्म होते हुए दिखाने वाले वीडियो की ओर इशारा किया. बेंच ने कहा कि ऐसे वीडियो हैं जिनमें कुत्ते बच्चों और बूढ़े लोगों पर हमला कर रहे हैं. कुत्तों के पक्ष में पार्टियों की ओर से पेश सीनियर वकील महालक्ष्मी पावनी ने कहा कि जो महिलाएं आवारा कुत्तों को खाना खिलाती हैं, उन्हें लोग परेशान कर रहे हैं. उन्होंने खाना खिलाने वाली और देखभाल करने वाली महिलाओं की बुरी हालत पर रोशनी डाली. उन्होंने कहा कि पहले के आदेशों की आड़ में, एंटी-फीडर विजिलेंट थे और वे महिलाओं को परेशान कर रहे थे. इस पर बेंच ने कहा कि अगर वे महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो FIR दर्ज करें. वकील ने जवाब दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही हैं. इस पर बेंच ने वकील से संबंधित हाई कोर्ट में जाने को कहा.