ETV Bharat / bharat

OBC Quota Hike: तेलंगाना सरकार की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का HC के फैसले में दखल से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ओबीसी कोटा (OBC Quota Hike) मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोटा बढ़ाकर 42% करने के दो सरकारी आदेशों पर रोक लगा दी थी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले में सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, "खारिज". सिंघवी ने पीठ से आग्रह किया कि वह यह स्पष्ट करे कि उसके आदेश का उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. पीठ ने कहा कि उसके समक्ष विशेष अनुमति याचिका के खारिज होने से उच्च न्यायालय द्वारा लंबित रिट याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आप अपने चुनाव जारी रख सकते हैं... (राज्य की अपील) खारिज... यह आदेश मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने में उच्च न्यायालय को प्रभावित नहीं करेगा." 9 अक्टूबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था कि ओबीसी कोटे में इस तरह की वृद्धि विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह के आरक्षण के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करती प्रतीत होती है. हाईकोर्ट ने सरकारी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. राज्य सरकार ने इन सरकारी आदेशों के तहत नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोटा बढ़ाकर 42% कर दिया था.