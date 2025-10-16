ETV Bharat / bharat

OBC Quota Hike: तेलंगाना सरकार की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का HC के फैसले में दखल से इनकार

तेलंगाना सरकार ने नगर पालिकाओं और पंचायतों में OBC कोटा बढ़ाकर 42% कर दिया था. लेकिन हाईकोर्ट ने सरकारी आदेशों पर रोक लगा दी थी.

Supreme Court declines to interfere with Telangana HC order staying OBC quota hike in local bodies
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : October 16, 2025 at 4:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ओबीसी कोटा (OBC Quota Hike) मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोटा बढ़ाकर 42% करने के दो सरकारी आदेशों पर रोक लगा दी थी.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले में सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, "खारिज". सिंघवी ने पीठ से आग्रह किया कि वह यह स्पष्ट करे कि उसके आदेश का उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. पीठ ने कहा कि उसके समक्ष विशेष अनुमति याचिका के खारिज होने से उच्च न्यायालय द्वारा लंबित रिट याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आप अपने चुनाव जारी रख सकते हैं... (राज्य की अपील) खारिज... यह आदेश मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने में उच्च न्यायालय को प्रभावित नहीं करेगा."

9 अक्टूबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था कि ओबीसी कोटे में इस तरह की वृद्धि विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह के आरक्षण के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करती प्रतीत होती है.

हाईकोर्ट ने सरकारी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. राज्य सरकार ने इन सरकारी आदेशों के तहत नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोटा बढ़ाकर 42% कर दिया था.

राज्य सरकार की दलील
सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने तर्क दिया कि आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की कठोर सीमा कोई नियम नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में कहा गया है. यह तर्क दिया गया कि यह एक गलत धारणा है कि इंदिरा साहनी मामले (1992) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले ने सभी मामलों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की कठोर सीमा निर्धारित की थी. सिंघवी ने तर्क दिया कि निर्णय असाधारण परिस्थितियों में इस सीमा को तोड़ने की अनुमति देता है. हालांकि, सिंघवी शीर्ष अदालत को अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने के लिए राजी नहीं कर सके.

पीठ ने कहा कि गवली मामले में फैसला 50% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं देता. सिंघवी ने कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है और सभी पक्षों का सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव इसका समर्थन करता है. पीठ ने कहा, "आपने अपनी प्रक्रिया के तहत जो मांग की थी, उसे लागू करने के लिए आपको सरकारी आदेश क्यों लाना पड़ा... गवली (फैसला) कहता है कि 50% से अधिक कुछ नहीं...", और कहा कि प्रयोगसिद्ध आंकड़ों पर विचार करने के बाद भी सरकार 50% से आगे आरक्षण की अनुमति नहीं देती.

पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि प्रयोगसिद्ध साक्ष्य (empirical evidence) के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछड़े वर्ग अभी भी अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं. सिंघवी ने तर्क दिया कि अगर न्यायालय यह मानता है कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की पूर्ण सीमा है तो उस राज्य में क्या किया जाना चाहिए जहां ओबीसी की जनसंख्या 70 प्रतिशत से अधिक है?

सिंघवी ने पीठ से इस बड़े मुद्दे पर विचार करने का आग्रह किया कि क्या 50 प्रतिशत की सीमा को पार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अन्यथा, माननीय न्यायाधीश पूरे देश के लिए 50 प्रतिशत का एक कठोर नियम बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें- राकेश किशोर पर होगी अवमानना कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार

TAGGED:

SUPREME COURT
TELANGANA HC ORDER
OBC QUOTA IN LOCAL BODIES
OBC QUOTA HIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.