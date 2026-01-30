ETV Bharat / bharat

'बीमार थे तो अस्पताल जाते, रील्स क्यों बना रहे थे?' सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूट्यूबर की याचिका

यूट्यूबर शंकर उर्फ 'सवुक्कू' शंकर के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को केवल मेडिकल आधार पर जमानत नहीं दी गई थी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
By Sumit Saxena

Published : January 30, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर और पत्रकार शंकर उर्फ 'सवुक्कू' शंकर पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. यह मामला एक फिल्म निर्माता द्वारा मारपीट और जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ा था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने की.

पीठ के सामने याचिकाकर्ता का पक्ष वकील बालाजी श्रीनिवासन ने रखा. जस्टिस दत्ता ने श्रीनिवासन से कहा कि उनके मुवक्किल को जमानत योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि मेडिकल ग्राउंड (स्वास्थ्य कारणों) पर दी गई थी, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने वीडियो और रील्स बनाना शुरू कर दिया. बेंच ने टिप्पणी की, "जमानत पर बाहर जाने के बाद आपने रील्स और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया, जमानत देने का मकसद यह नहीं था."

बेंच ने कहा कि वह अपनी आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं और यही निष्कर्ष हाई कोर्ट ने भी दिया है. बेंच ने टिप्पणी की, "फिलहाल आपकी जमानत रद्द नहीं की गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने शर्तें लगाई हैं और आपसे लंबित मामलों के बारे में बात न करने को कहा है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं."

सवुक्कू की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा कि वह हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं. बेंच ने आगे कहा, "उनका लैपटॉप जब्त है, लेकिन वह लैपटॉप छुड़ाने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन नहीं करते, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं. उनका फोन जब्त है, तो फोन वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं."

तमिलनाडु सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि पुलिस को जांच के लिए उनके मोबाइल फोन की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं दिया. राज्य के वकील ने आगे कहा कि जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वही फोन दिखाया गया था. बेंच को सूचित किया गया कि यूट्यूबर उस अस्पताल भी नहीं गए जिसके लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी. इस पर जस्टिस शर्मा ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "क्योंकि वह रील्स बनाने में व्यस्त थे."

वकील श्रीनिवासन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को केवल मेडिकल आधार पर जमानत नहीं दी गई थी और हाई कोर्ट ने जमानत देते समय शंकर को निशाना बनाने के लिए राज्य पुलिस की आलोचना भी की थी. इस पर बेंच ने कहा कि अगर वह इतने बीमार थे, तो उन्हें थोड़ा संयम बरतना चाहिए था और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए था.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि वह जमानत की शर्तों में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है और उनकी याचिका खारिज कर दी. इससे पहले 20 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने चेन्नई में अपने कार्यालय को अनसील करने और फिल्म निर्माता द्वारा मारपीट व जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में जब्त किए गए उपकरणों को वापस करने की मांग की थी.

