बाबरी मस्जिद पर पोस्ट: सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक पर एक पोस्ट को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा. यह मामला 27 अक्टूबर को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "कुछ देर तक मामले पर बहस करने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है और उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है. इसलिए, विशेष अनुमति याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी बचाव पक्ष की दलीलों पर निचली अदालत उनकी योग्यता के अनुसार विचार करेगी."

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उसने फेसबुक पोस्ट देखी है और वह आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के बचाव पर निचली अदालत उसके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकती है.

पीठ मोहम्मद फैयाज मंसूरी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बीते सितंबर में पारित एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनकी पोस्ट में दूसरों के प्रति खराब व्यवहार की कोई बात नहीं थी और यह अशिष्टता किसी अन्य व्यक्ति की पोस्ट में थी.

पीठ ने कहा कि वह इस पोस्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती. याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से आग्रह किया कि मामले पर फैसला सुनाने से पहले वह एक बार इस पोस्ट को देख ले. पीठ ने कहा कि उसने यह पोस्ट देख ली है.