बाबरी मस्जिद पर पोस्ट: सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसने फेसबुक पोस्ट देखी है.

Supreme Court declines to hear plea to quash criminal case over Facebook post on Babri Masjid
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक पर एक पोस्ट को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा. यह मामला 27 अक्टूबर को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "कुछ देर तक मामले पर बहस करने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है और उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है. इसलिए, विशेष अनुमति याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी बचाव पक्ष की दलीलों पर निचली अदालत उनकी योग्यता के अनुसार विचार करेगी."

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उसने फेसबुक पोस्ट देखी है और वह आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के बचाव पर निचली अदालत उसके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकती है.

पीठ मोहम्मद फैयाज मंसूरी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बीते सितंबर में पारित एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनकी पोस्ट में दूसरों के प्रति खराब व्यवहार की कोई बात नहीं थी और यह अशिष्टता किसी अन्य व्यक्ति की पोस्ट में थी.

पीठ ने कहा कि वह इस पोस्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती. याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से आग्रह किया कि मामले पर फैसला सुनाने से पहले वह एक बार इस पोस्ट को देख ले. पीठ ने कहा कि उसने यह पोस्ट देख ली है.

कुछ देर तक मामले पर बहस करने के बाद, वकील ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस ले लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2020 में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में जारी समन को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था.

आरोप है कि याचिकाकर्ता ने फेसबुक पर बाबरी मस्जिद से जुड़ी एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी. आरोप है कि याचिकाकर्ता ने अगस्त 2020 में फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की थी, जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का भी एक दिन पुनर्निर्माण किया जाएगा, जैसे तुर्की में हागिया सोफिया ग्रैंड मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया था.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित विचारों की अभिव्यक्ति मात्र थी और इस पोस्ट में कोई आपत्तिजनक या भड़काऊ भाषा नहीं थी. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पोस्ट पर कथित तौर पर दूसरों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को गलत तरीके से उसके नाम से जोड़ दिया गया और यही आपराधिक मामले का आधार बन गईं.

FACEBOOK POST ON BABRI MASJID
CRIMINAL CASE
SUPREME COURT

