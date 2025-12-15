ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो मामले में दखल से किया इनकार, याचिकाकर्ता को दिल्ली HC जाने को कहा

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा इंडिगो एयरक्राफ्ट. यह तस्वरी 6 दिसंबर 2025 की है. ( IANS )

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इंडिगो उड़ान रद्द होने की गड़बड़ी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता से दिल्ली उच्च न्यायालय जाने को कहा, जहां पहले से ही इसी तरह का एक मामला चल रहा है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष आया.

अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर पीठ सुनवाई कर रही थी. पीठ ने याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही में शामिल होने की स्वतंत्रता दी, और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह उन्हें चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामले के बारे में सूचित किया.

पीठ ने टिप्पणी की, 'अब दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले को देख रहा है. जिस क्षण हम एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करेंगे, उच्च न्यायालय सुनवाई बंद कर देगा. यदि आप सोचते हैं कि उच्च न्यायालय आपके स्तर का नहीं है और आप केवल उच्चतम न्यायालय में ही पेश होंगे, तो यह एक अलग मामला है...' पीठ ने कहा कि एक संवैधानिक अदालत के रूप में, उच्च न्यायालय इस मुद्दे को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है.

याचिका में क्या मांग की गयीः