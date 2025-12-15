ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो मामले में दखल से किया इनकार, याचिकाकर्ता को दिल्ली HC जाने को कहा

अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने सुनवाई की.

hearing on Indigo crisis in SC
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा इंडिगो एयरक्राफ्ट. यह तस्वरी 6 दिसंबर 2025 की है. (IANS)
By Sumit Saxena

Published : December 15, 2025

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इंडिगो उड़ान रद्द होने की गड़बड़ी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता से दिल्ली उच्च न्यायालय जाने को कहा, जहां पहले से ही इसी तरह का एक मामला चल रहा है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष आया.

अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर पीठ सुनवाई कर रही थी. पीठ ने याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही में शामिल होने की स्वतंत्रता दी, और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह उन्हें चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामले के बारे में सूचित किया.

पीठ ने टिप्पणी की, 'अब दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले को देख रहा है. जिस क्षण हम एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करेंगे, उच्च न्यायालय सुनवाई बंद कर देगा. यदि आप सोचते हैं कि उच्च न्यायालय आपके स्तर का नहीं है और आप केवल उच्चतम न्यायालय में ही पेश होंगे, तो यह एक अलग मामला है...' पीठ ने कहा कि एक संवैधानिक अदालत के रूप में, उच्च न्यायालय इस मुद्दे को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है.

याचिका में क्या मांग की गयीः

याचिकाकर्ता ने देश भर में 1,000 से अधिक उड़ानों को रद्द किए जाने को चुनौती दिया है, जिससे लाखों यात्रियों को अत्यधिक परेशानी, पीड़ा और प्रमुख हवाई अड्डों पर मानवीय संकट का सामना करना पड़ा है.

याचिका में भारत की सबसे बड़ी विमान सेवा, इंडिगो के एक अभूतपूर्व, बड़े पैमाने पर और चल रहे परिचालन पतन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई, उड़ानें रद्द होने से लाखों यात्रियों को अत्यधिक परेशानी, पीड़ा और प्रमुख हवाई अड्डों पर मानवीय संकट का सामना करना पड़ा.

याचिका में कहा गया है, 'यह स्थिति, जो कई दिनों से चल रही है, एयरलाइन और उसके ग्राहकों के बीच एक मात्र संविदात्मक विवाद से बढ़कर है. यह गंभीर जनहित की चोट का मामला बन गया है और भारत के नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का स्पष्ट उल्लंघन है.'

