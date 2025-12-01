ETV Bharat / bharat

UMEED पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को UMEED पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का आदेश देने से मना कर दिया. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 की धारा 3B ने वक्फ ट्रिब्यूनल को सही मामलों में समय सीमा बढ़ाने की शक्ति दी है.

पीठ को बताया गया कि यह बदलाव 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था, और 6 जून को पोर्टल बनाया गया था, और नियम 3 जुलाई को बनाए गए थे, और वक्फ संशोधन एक्ट पर रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 सितंबर को आया था.

पीठ को सूचित किया गया कि यह खंड डिजिटाइजेशन के बारे में है. पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि छह महीने का समय बहुत कम है. एक वकील ने तर्क दिया, "क्योंकि हमें विवरण नहीं पता है. हम नहीं जानते कि 100, 125 साल पुराने वक्फ के लिए वाकिफ (संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति) कौन है. इन विवरणों के बिना, पोर्टल स्वीकार नहीं करेगा." पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले ही कह चुके हैं कि कानून के तहत एक उपाय उपलब्ध है.

एक वकील ने कहा कि कुछ वक्फ बोर्ड से पत्र आए हैं जिनमें वे समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और उनका कहना है कि यह मुमकिन नहीं है और उन्हें पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, जहां इसे डिजिटाइज किया जाना है. जस्टिस मसीह ने कहा, "कानून में ही इसका उपाय दिया गया है, उसी के पास जाएं."

इस मामले में एक पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें एक हलफनामा रिकॉर्ड पर रखने और उसकी एक कॉपी मेहता को देने की इजाजत दी जाए, और वह अपना दिमाग लगा सकते हैं और फिर कोर्ट आदेश पास कर सकता है, क्योंकि ये असली समस्याएं हैं.

मेहता ने कहा कि UMEED पोर्टल पर संपत्तियां पंजीकृत की गई हैं जहां याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे गड़बड़ी का सामना कर रहे हैं. पीठ ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष जाने को कहा और यदि वह उनके कारण को स्वीकार करता है और उनके आवेदन को अनुमति देता है, उदाहरण के लिए 20 दिसंबर को, तो उस तारीख से छह महीने लागू होंगे.

सिब्बल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कम शिक्षित लोग हैं और वहां कोई डिजिटाइजेशन नहीं है. जस्टिस दत्ता ने कहा, "हम (कानून) को कैसे दोबारा लिख ​​सकते हैं…" सिब्बल ने कहा कि यह दोबारा लिखना नहीं है, लेकिन कोर्ट समय बढ़ा सकता है. जस्टिस दत्ता ने कहा, "समय बढ़ाना, जब कानून में उपाय दिया गया है? सवाल ही कहां है…" उन्होंने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम चरण पर पहले ही देख लिया है और फैसला भी दे दिया है. सिब्बल ने कहा कि जस्टिस मसीह, जो वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा थे, जानते हैं कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन के मामलों पर बात हुई थी, डिजिटाइजेशन पर नहीं.

जस्टिस मसीह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उस समय सीमा पर टिप्पणी कर चुका है और फैसले में एक पैराग्राफ की ओर भी इशारा किया है. जस्टिस मसीह ने कहा कि अगर ये प्रॉपर्टीज पहले से रजिस्टर्ड हैं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि बोर्ड पहले से रजिस्टर्ड हैं.

एक वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही वेब पोर्टल पर अपलोड की जा सकती हैं.