UMEED पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

वक्फ संशोधन अधिनियम के सेक्शन 3 (B) के तहत UMEED पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड करने की 6 महीने की समय सीमा 6 दिसंबर है.

Supreme Court declines to extend time limit for uploading of waqf properties on UMEED portal
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
author img

By Sumit Saxena

Published : December 1, 2025 at 3:24 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को UMEED पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का आदेश देने से मना कर दिया. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 की धारा 3B ने वक्फ ट्रिब्यूनल को सही मामलों में समय सीमा बढ़ाने की शक्ति दी है.

पीठ को बताया गया कि यह बदलाव 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था, और 6 जून को पोर्टल बनाया गया था, और नियम 3 जुलाई को बनाए गए थे, और वक्फ संशोधन एक्ट पर रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 सितंबर को आया था.

पीठ को सूचित किया गया कि यह खंड डिजिटाइजेशन के बारे में है. पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि छह महीने का समय बहुत कम है. एक वकील ने तर्क दिया, "क्योंकि हमें विवरण नहीं पता है. हम नहीं जानते कि 100, 125 साल पुराने वक्फ के लिए वाकिफ (संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति) कौन है. इन विवरणों के बिना, पोर्टल स्वीकार नहीं करेगा." पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहले ही कह चुके हैं कि कानून के तहत एक उपाय उपलब्ध है.

एक वकील ने कहा कि कुछ वक्फ बोर्ड से पत्र आए हैं जिनमें वे समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और उनका कहना है कि यह मुमकिन नहीं है और उन्हें पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, जहां इसे डिजिटाइज किया जाना है. जस्टिस मसीह ने कहा, "कानून में ही इसका उपाय दिया गया है, उसी के पास जाएं."

इस मामले में एक पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें एक हलफनामा रिकॉर्ड पर रखने और उसकी एक कॉपी मेहता को देने की इजाजत दी जाए, और वह अपना दिमाग लगा सकते हैं और फिर कोर्ट आदेश पास कर सकता है, क्योंकि ये असली समस्याएं हैं.

मेहता ने कहा कि UMEED पोर्टल पर संपत्तियां पंजीकृत की गई हैं जहां याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे गड़बड़ी का सामना कर रहे हैं. पीठ ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष जाने को कहा और यदि वह उनके कारण को स्वीकार करता है और उनके आवेदन को अनुमति देता है, उदाहरण के लिए 20 दिसंबर को, तो उस तारीख से छह महीने लागू होंगे.

सिब्बल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कम शिक्षित लोग हैं और वहां कोई डिजिटाइजेशन नहीं है. जस्टिस दत्ता ने कहा, "हम (कानून) को कैसे दोबारा लिख ​​सकते हैं…" सिब्बल ने कहा कि यह दोबारा लिखना नहीं है, लेकिन कोर्ट समय बढ़ा सकता है. जस्टिस दत्ता ने कहा, "समय बढ़ाना, जब कानून में उपाय दिया गया है? सवाल ही कहां है…" उन्होंने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम चरण पर पहले ही देख लिया है और फैसला भी दे दिया है. सिब्बल ने कहा कि जस्टिस मसीह, जो वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा थे, जानते हैं कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन के मामलों पर बात हुई थी, डिजिटाइजेशन पर नहीं.

जस्टिस मसीह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उस समय सीमा पर टिप्पणी कर चुका है और फैसले में एक पैराग्राफ की ओर भी इशारा किया है. जस्टिस मसीह ने कहा कि अगर ये प्रॉपर्टीज पहले से रजिस्टर्ड हैं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि बोर्ड पहले से रजिस्टर्ड हैं.

एक वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही वेब पोर्टल पर अपलोड की जा सकती हैं.

एक पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील एमआर शमशाद ने कहा, "अब बात यह है कि अगर कोई प्रॉपर्टी 1960 में वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हुई थी, तो पूरी डिटेल उनके (संबंधित अधिकारियों) पास है. ऐसा है कि सभी वक्फ प्रॉपर्टी के लिए मुतवल्ली नहीं होता, और सिर्फ मुतवल्ली ही रजिस्टर कर सकता है. इसलिए, अब सभी को मुतवल्ली ढूंढने के लिए इधर-उधर भागना पड़ेगा."

जस्टिस मसीह ने कहा कि कानून इसके लिए समय देता है. शमशाद ने कहा, "आप एक घंटा लगाते हैं. आप 45 मिनट में सारी जानकारी भरते हैं. जब आप क्लिक करते हैं, तो यह रजिस्टर्ड हो जाता है…वहां 8-9 लाख प्रॉपर्टीज हैं, अगर सभी को ट्रिब्यूनल जाना पड़ा तो यह नामुमकिन होगा…हम सभी के लिए समस्या होगी…यह वक्फ प्रॉपर्टी खो देंगे."

इस पर जस्टिस मसीह ने कहा, "यह आपकी समस्या नहीं है, इसे ट्रिब्यूनल को देखना है."

एक पार्टी की तरफ से वकील निजाम पाशा ने कहा कि चार वक्फ बोर्ड हैं, जो कह रहे हैं कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है. इस पर जस्टिस मसीह ने कहा, "फिलहाल, हम कुछ नहीं कर सकते."

यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 के सेक्शन 3 (B) के तहत तय समय को बढ़ाने के लिए कई याचिकाएं फाइल की गई थीं. 6 दिसंबर, सेक्शन 3 (B) के तहत तय 6 महीने के समय का आखिरी दिन है. पीठ ने कहा, "हमारा ध्यान सेक्शन 3B की शर्तों (proviso) की ओर दिलाया गया है. चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास ट्रिब्यूनल के सामने उपाय मौजूद है, इसलिए हम सभी याचिकाकाओं को ट्रिब्यूनल जाने की आजादी देते हुए खारिज करते हैं."

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने आवेदनों में पोर्टल के काम न करने का मुद्दा ट्रिब्यूनल के सामने रख सकते हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के अलावा, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य ने सभी वक्फ प्रॉपर्टीज के जरूरी रजिस्ट्रेशन के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

15 सितंबर 2025 को एक अंतरिम आदेश में, शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के कुछ खास प्रावधानों पर रोक लगा दी थी, जिसमें एक क्लॉज भी शामिल था कि सिर्फ पिछले पांच साल से इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाले ही वक्फ बना सकते हैं, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

