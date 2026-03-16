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बेलडांगा हिंसा में NIA जांच पर रोक लगाने संबंधी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बेलडांगा हिंसा में NIA जांच पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

SC declines to entertain WB plea to put on hold NIA probe in Beldanga violence
सुप्रीम कोर्ट (Getty Images)
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By Sumit Saxena

Published : March 16, 2026 at 6:47 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से मना कर दिया, जिसमें इस साल जनवरी में मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा हिंसा के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पैरवी की. बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को राज्य की चुनौती पर विचार करने से मना कर दिया. बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने संतुलित नजरिया अपनाया है.

सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने कहा कि एनआईए को सामग्री सौंपने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के 11 फरवरी के आदेश के उलट है, जिसमें हाई कोर्ट से यह जांचने के लिए कहा गया था कि क्या सामग्री के आधार पर मामले में यूएपीए (UAPA) लगाना सही है.

बेंच ने कहा कि फरवरी के आदेश का मकसद हाई कोर्ट को यह तय करना था कि रिपोर्ट के आधार पर UAPA का केस बनता है या नहीं, जिसके लिए केस डायरी के सामग्री की जरूरत होती है. हाई कोर्ट ने केस सामग्री को NIA को ट्रांसफर करने के ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर भी रोक लगाने से मना कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आदेश (ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर और उसका अपना ऑर्डर) में कोई टकराव नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "राज्य पुलिस की जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सामग्री को देखकर, यह नतीजा निकलता है कि UAPA लगता है, हम यही बताना चाहते थे....यह हाई कोर्ट को तय करना है कि UAPA लगता है या नहीं और कैसे लगता है.”

दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिया गया नजरिया काफी संतुलित है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहता और हाई कोर्ट से कहा कि वह उस तारीख को मामले की सुनवाई करने की कोशिश करे.

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