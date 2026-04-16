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सुप्रीम कोर्ट का बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट नेबॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.

Industrialist Anil Ambani
उद्योगपति अनिल अंबानी (file photo-IANS)
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By Sumit Saxena

Published : April 16, 2026 at 3:08 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी की उन याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिनमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बैंकों ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई को जारी रखने की इजाजत दी थी.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया.

बेंच ने अंबानी को खाते को फ्रॉड घोषित करने के लिए बैंकों के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच के सामने अपनी याचिका आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी.

बेंच ने सिंगल जज बेंच से कहा कि वह तीन बैंकों द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ अंबानी की याचिका पर जल्द फैसला करे.

सुनवाई के दौरान, अंबानी की तरफ से (बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ याचिका में) वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अंतरिम राहत को इस तरह से वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि धोखाधड़ी वर्गीकरण एक तरह से "सिविल डेथ" जैसा होगा.

हालांकि, बेंच ने बताया कि सीबीआई और ईडी की जांच, फंड की कथित हेराफेरी के सिलसिले में अंबानी के खिलाफ चल रही है.

सिब्बल ने कहा कि जांच साथ-साथ चल सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धोखाधड़ी वर्गीकरण में दखल देना होगा और धोखाधड़ी वर्गीकरण से पहले खाते का सही ऑडिट नहीं हुआ था.

यह तर्क दिया गया कि किया गया ऑडिट कानूनी नियमों को पूरा करने वाला ऑडिट नहीं था, क्योंकि संस्था आरबीआई के मास्टर निर्देश 2024 के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं थी. बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने में अपनी अनिच्छा जताई.

सीजेआई ने कहा, “यह पैसे की हेराफेरी और गड़बड़ी का मामला है...” सिब्बल ने कहा कि एजेंसियां ​​इसकी जांच कर रही हैं और वह इस पर रोक नहीं चाहते, और सिर्फ एक ऑडिटर ही तय करेगा कि पैसे की हेराफेरी हुई है या नहीं.

सीजेआई ने कहा, “हम सच में कोई राय नहीं दे सकते क्योंकि हम किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहते.... मेहनत की कमाई का पैसा कथित तौर पर गबन किया गया है... आप नुकसान की भरपाई क्यों नहीं करते, हम सारी कार्रवाई बंद कर देंगे?”

सिब्बल ने तर्क दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो फोरेंसिक सेवा प्रदाता हो, जो ऑडिटर न हो, और कोई उसकी रिपोर्ट के आधार पर खाते को फ्रॉड नहीं कह सकता.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि यह रिपोर्ट एक जाने-माने ऑडिटर ने दी है, जिसे दुनिया भर में पहचान मिली है.

जस्टिस बागची ने कहा कि सिंगल बेंच, जिसने क्लासिफिकेशन पर रोक लगाई, ने "असलियत से ज़्यादा फॉर्म को अहमियत दी".

दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने अंबानी की उस अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2024 के मास्टर निर्देश के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी के तौर पर क्लासिफाई करने पर रोक लगाने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों का खाते के क्लासिफिकेशन को लेकर बैंकों के खिलाफ अंबानी की तरफ से दायर केस के फाइनल फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल का यह बयान भी दर्ज किया कि उनके ग्राहक बैंकों के साथ मामला सुलझाना चाहते हैं.

बेंच ने ऑर्डर में साफ किया कि उसने इस पर कोई राय नहीं दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अंबानी की तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. अंबानी ने हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के 23 फरवरी के आदेश को चुनौती दी थी.

डिवीजन बेंच ने सिंगल जज बेंच के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ उनके बैंक खाते को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी. डिवीजन बेंच ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और ऑडिटर फर्म बीडीओ इंडिया एलएलपी की अपील को मंजूरी दे दी थी, जो सिंगल बेंच के दिसंबर 2025 के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं.

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