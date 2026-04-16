ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट का बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी की उन याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिनमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बैंकों ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई को जारी रखने की इजाजत दी थी.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया.

बेंच ने अंबानी को खाते को फ्रॉड घोषित करने के लिए बैंकों के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच के सामने अपनी याचिका आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी.

बेंच ने सिंगल जज बेंच से कहा कि वह तीन बैंकों द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ अंबानी की याचिका पर जल्द फैसला करे.

सुनवाई के दौरान, अंबानी की तरफ से (बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ याचिका में) वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अंतरिम राहत को इस तरह से वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि धोखाधड़ी वर्गीकरण एक तरह से "सिविल डेथ" जैसा होगा.

हालांकि, बेंच ने बताया कि सीबीआई और ईडी की जांच, फंड की कथित हेराफेरी के सिलसिले में अंबानी के खिलाफ चल रही है.

सिब्बल ने कहा कि जांच साथ-साथ चल सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धोखाधड़ी वर्गीकरण में दखल देना होगा और धोखाधड़ी वर्गीकरण से पहले खाते का सही ऑडिट नहीं हुआ था.

यह तर्क दिया गया कि किया गया ऑडिट कानूनी नियमों को पूरा करने वाला ऑडिट नहीं था, क्योंकि संस्था आरबीआई के मास्टर निर्देश 2024 के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं थी. बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने में अपनी अनिच्छा जताई.

सीजेआई ने कहा, “यह पैसे की हेराफेरी और गड़बड़ी का मामला है...” सिब्बल ने कहा कि एजेंसियां ​​इसकी जांच कर रही हैं और वह इस पर रोक नहीं चाहते, और सिर्फ एक ऑडिटर ही तय करेगा कि पैसे की हेराफेरी हुई है या नहीं.

सीजेआई ने कहा, “हम सच में कोई राय नहीं दे सकते क्योंकि हम किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहते.... मेहनत की कमाई का पैसा कथित तौर पर गबन किया गया है... आप नुकसान की भरपाई क्यों नहीं करते, हम सारी कार्रवाई बंद कर देंगे?”