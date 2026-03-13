ETV Bharat / bharat

'क्या आप चाहते हैं हम पूरा देश चलाएं?': बुनियादी ढांचे पर 'शॉपिंग मॉल' जैसी याचिका देख भड़का सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सड़कों, पुलों, बिजली के तारों और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव के जरिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी. बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "आप चाहते हैं कि हम पूरा देश चलाएं...."

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की कि यह याचिका राहतों के "शॉपिंग मॉल" जैसी लग रही है. जिसमें गड्ढों की मरम्मत से लेकर अधूरे पुलों को पूरा करने तक की तमाम मांगें शामिल हैं. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. बेंच ने कहा कि ऐसे निर्देश जारी करना लगभग असंभव है जिन्हें संभालना नामुमकिन हो, जब तक कि उठाए गए मुद्दे विशिष्ट न हों.

बेंच ने कहा, "हम इस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं और याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला छोड़ते हैं कि यदि वे चाहें, तो उचित रूप से तैयार की गई याचिका के साथ संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं."

बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि इस याचिका में "असीमित दिशा-निर्देशों" की मांग की गई है, जिनका गहरा वित्तीय प्रभाव होगा. बेंच ने स्पष्ट किया कि संबंधित राज्यों की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए हाई कोर्ट सबसे उपयुक्त मंच हैं. वकील ने जोर दिया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण देश भर में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. इस पर बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "आप चाहते हैं कि हम पूरा देश चलाएं...."